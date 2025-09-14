Barabás Évi beteg gyerekeken segít: a közösségi médiában is erőt ad nekik

Barabás Évi bonyhádi származású tévés szeptember elején fontos üzenetet tett közzé a közösségi médiában. Gyerekekről írt, akiknek szükségük van a segítségre.

Barabás Évi Harry Potternek öltözött a főhős születésnapján Fotó: Facebook/Barabás Évi

Barabás Évi példát mutatott

A Bátor Tábor alapítvány önkénteseket keresett, akik beteg gyerekeknek visznek erőt az iskolákba és a kórházakba. A jelentkezési határidő szeptember hetedikén lejárt – de Évi posztja így is sokakat megérintett. Az egyik program neve is sokatmondó: Go!, azaz „Gyerünk!” – mert a cél az, hogy a gyerekek ne csak gyógyuljanak, hanem segítsék őket egy pozitívabb, reménytelibb jövőkép kialakításában, önbizalmuk erősödésében és szociális készségeik fejlődésében. A Suliprogram pedig abban segít, hogy erősítsék az iskolába járó, krónikus betegséggel élő gyerekek helyét a közösségben. Most, hogy a jelentkezés lezárult, már csak egy dolgot tehetünk: szorítunk azoknak, akik jelentkeztek, hogy sok erőt adhassanak a gyerekeknek, valamint köszönet mindenkinek, aki akár egy mosollyal is hozzájárul a gyógyulásukhoz. Barabás Évi példát mutatott: nemcsak a képernyőn, hanem a szívével is ott van, ahol igazán számít.