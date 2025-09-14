szeptember 14., vasárnap

Barabás Évi beteg gyerekeken segít: a közösségi médiában is erőt ad nekik

Lezárult a Bátor Tábor önkéntes toborzása. Barabás Évi szívhez szóló felhívást tett közzé, és most már csak drukkolni lehet.

Brunner Mónika

Barabás Évi bonyhádi származású tévés szeptember elején fontos üzenetet tett közzé a közösségi médiában. Gyerekekről írt, akiknek szükségük van a segítségre.

Barabás Évi Harry Potternek öltözött - íme a fotó Fotó: Facebook/Barabás Évi barabás évi
Barabás Évi példát mutatott 

A Bátor Tábor alapítvány önkénteseket keresett, akik beteg gyerekeknek visznek erőt az iskolákba és a kórházakba. A jelentkezési határidő szeptember hetedikén lejárt – de Évi posztja így is sokakat megérintett. Az egyik program neve is sokatmondó: Go!, azaz „Gyerünk!” – mert a cél az, hogy a gyerekek ne csak gyógyuljanak, hanem segítsék őket egy pozitívabb, reménytelibb jövőkép kialakításában, önbizalmuk erősödésében és szociális készségeik fejlődésében. A Suliprogram pedig abban segít, hogy erősítsék az iskolába járó, krónikus betegséggel élő gyerekek helyét a közösségben. Most, hogy a jelentkezés lezárult, már csak egy dolgot tehetünk: szorítunk azoknak, akik jelentkeztek, hogy sok erőt adhassanak a gyerekeknek, valamint köszönet mindenkinek, aki akár egy mosollyal is hozzájárul a gyógyulásukhoz. Barabás Évi példát mutatott: nemcsak a képernyőn, hanem a szívével is ott van, ahol igazán számít.

 

Mi az a Bátor Tábor?

A Bátor Tábor honlapján ismerteti, hogy 2001 óta sorsfordító élményekkel gyógyítják a súlyos betegséggel küzdő, vagy élethosszig tartó megbetegedéssel élő gyerekeket és családjaikat, illetve azokat a családokat, akik elvesztették gyermeküket. 

 

