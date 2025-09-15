szeptember 15., hétfő

Mezben a trónörökös

58 perce

Először közöltek fotót Böde Dániel legkisebb fiáról

Teol.hu

Július 18-án adott életet első gyermekének Böde-Bíró Blanka, a Ferencváros Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdázója, a Paksi FC csapatkapitányának, Böde Dánielnek a felesége. A csatár legkisebb gyermekéről, Dávid Istvánról születése óta először osztottak meg fotót, az FTC Kézilabda közösségi oldala a boldog anyukával készült közös képhez csak ennyit írt:

Böde Dávid első Fradi-meze!

Egy hozzászóló fel is tette a legfontosabb kérdést: „foci vagy kézilabda?” Az oldal kezelője rövidre zárta a témát: „egyelőre »csak« Fradi. A többi majd elválik.” Egy biztos: bármelyik szülő tehetségét is örökölte a baba, szép jövő előtt állhat, ha a profi sportot választja.

 

 

