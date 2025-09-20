szeptember 20., szombat

Celebfigyelő

35 perce

Cigányzene és klezmer – A Budapest Bár nem először jár Szekszárdon

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#2025#Budapest Bár

A szekszárdiak életébe megérkezik a régi budapesti kávéházak világa és a cigányzene hamisítatlan hangulata. A Budapest Bár zenészei és énekesei lépnek fel szombaton a Béla király téren.

Brunner Mónika

A Szekszárdi Szüreti Napok látogatóit felejthetetlen élmény várja. A Budapest Bár koncertezik nálunk. 

A szekszárdiak életébe megérkezik a régi budapesti kávéházak világa és a cigányzenei hangulat. A Budapest Bár zenészei és énekesei érkeznek hozzánk szombaton. Fotó: Facebook/Budapest Bár
 Szekszárdra érkezik a Budapest Bár, hogy életre keltse a régi pesti kávéházak hangulatát és a cigányzene varázsát
Fotó: Facebook/Budapest Bár

Budapest Bár: korok, kultúrák, stílusok

A zenekar így üzent a közönségnek a Facebookon: „Budapest Bár ezen a hétvégén egy jó kis szüreti buliban játszik! Szeptember 20. – Szekszárd, Szüreti Napok. Mi már nagyon készülünk a hétvégére”. A Budapest Bár ismert régi és új dalokat ad elő cigányzenei alapokon, többek közt jazz, klezmer, pop és rock stílusjegyekkel fűszerezve.  A koncert minden korosztály számára élményt nyújt. A Budapest Bárért többek között hírességek is rajonganak, erről itt olvashat. 

Budapest Bár koncert

Szekszárdi Szüreti Napok

2025. szeptember 20., szombat

Béla király tér, szabadtéri színpad, 22:30. 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
