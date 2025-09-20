35 perce
Cigányzene és klezmer – A Budapest Bár nem először jár Szekszárdon
A szekszárdiak életébe megérkezik a régi budapesti kávéházak világa és a cigányzene hamisítatlan hangulata. A Budapest Bár zenészei és énekesei lépnek fel szombaton a Béla király téren.
A Szekszárdi Szüreti Napok látogatóit felejthetetlen élmény várja. A Budapest Bár koncertezik nálunk.
Budapest Bár: korok, kultúrák, stílusok
A zenekar így üzent a közönségnek a Facebookon: „Budapest Bár ezen a hétvégén egy jó kis szüreti buliban játszik! Szeptember 20. – Szekszárd, Szüreti Napok. Mi már nagyon készülünk a hétvégére”. A Budapest Bár ismert régi és új dalokat ad elő cigányzenei alapokon, többek közt jazz, klezmer, pop és rock stílusjegyekkel fűszerezve. A koncert minden korosztály számára élményt nyújt. A Budapest Bárért többek között hírességek is rajonganak, erről itt olvashat.
Budapest Bár koncert
Szekszárdi Szüreti Napok
2025. szeptember 20., szombat
Béla király tér, szabadtéri színpad, 22:30.