szeptember 12., péntek

Mária névnap

28°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

Budavári Fülöp a természetben – eleganciával és nyugalommal

Címkék#Budavári Fülöp#celebfigyelő#modell#usa

A szekszárdi származású modell „Topanga Day” címmel osztott meg néhány fényképet szeptember hetedikén, amelyek gyönyörű, zöld környezetben készültek. Budavári Fülöp újabb modellfotói.

Brunner Mónika

A képeken többek közt fák, teniszpálya és egy úszómedence is látható – mindez egy csendes, békés ház körül, vélhetően Amerikában. Budavári Fülöp elhozta a természetközeli életérzést. 

Budavári Fülöp „Topanga Day” címmel osztott meg néhány fényképet 2025. szeptember hetedikén, amelyek egy gyönyörű, zöld környezetben készültek. Fotó: Facebook/Budavári Fülöp
Budavári Fülöp „Topanga Day” című fotósorzatának egyik fotója. A kép a nyugalmat, a természetközeli életérzést ábrázolja Fotó: Facebook/Budavári Fülöp 

Budavári Fülöp elegáns 

Budavári Fülöp elegáns öltözetben áll a kertben, nyakában lazán megkötött pulóverrel. A haja rendezett, megjelenése kifinomult. A „Topanga Day” címke a hangulatra utal, természetközeli életstílusra, eleganciára, önazonosságra, egy laza, nyugodt stílusú napra. Budavári Fülöp képei megidézik életérzést – a régi idők eleganciáját és a természet közelségét. A fotók sokakban nosztalgiát kelthetnek, hiszen emlékeztetnek arra, amikor a 2025-ös nyári napokat a kertben, a fák árnyékában töltöttük, beszélgetve, pihenve, jó társaságban. Tolna vármegyében ezt a kellemes szeptemberi időben is még megtehetjük. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu