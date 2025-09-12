1 órája
Budavári Fülöp a természetben – eleganciával és nyugalommal
A szekszárdi származású modell „Topanga Day” címmel osztott meg néhány fényképet szeptember hetedikén, amelyek gyönyörű, zöld környezetben készültek. Budavári Fülöp újabb modellfotói.
A képeken többek közt fák, teniszpálya és egy úszómedence is látható – mindez egy csendes, békés ház körül, vélhetően Amerikában. Budavári Fülöp elhozta a természetközeli életérzést.
Budavári Fülöp elegáns
Budavári Fülöp elegáns öltözetben áll a kertben, nyakában lazán megkötött pulóverrel. A haja rendezett, megjelenése kifinomult. A „Topanga Day” címke a hangulatra utal, természetközeli életstílusra, eleganciára, önazonosságra, egy laza, nyugodt stílusú napra. Budavári Fülöp képei megidézik életérzést – a régi idők eleganciáját és a természet közelségét. A fotók sokakban nosztalgiát kelthetnek, hiszen emlékeztetnek arra, amikor a 2025-ös nyári napokat a kertben, a fák árnyékában töltöttük, beszélgetve, pihenve, jó társaságban. Tolna vármegyében ezt a kellemes szeptemberi időben is még megtehetjük.
