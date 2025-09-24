2 órája
Elment az örök szépség – Claudia Cardinale halálhíre mindenkit sokkolt
Egy korszak zárult le az európai filmművészetben. Claudia Cardinale halálhíre nemcsak Olaszországot, hanem a világ filmrajongóit is megrázta. Legendás alakításaival meghatározó színésznővé vált, akinek emléke most is élénken él rajongói szívében.
Nyolcvanhét éves korában kedden elhunyt Claudia Cardinale, a hatvanas és hetvenes évek egyik legnépszerűbb olasz filmcsillaga. Művészetével meghatározta az olasz mozit, ami – általában is és általa is – nemcsak hazájában, hanem Magyarországon is hódított. Ezért kérdeztünk meg néhány ismert Tolna vármegyei személyiséget arról, hogy milyen érzésekkel nyugtázta a sztár halálhírét.
Claudia Cardinale megnyugtatta a kiskatonákat
Matókné Kapási Julianna, a Bartina Néptánc Egyesület korábbi művészeti vezetője: – A legjobban a Volt egyszer egy vadnyugat című filmben csodálkoztam rá fantasztikus lényére és nőiségére. Azt olvasom éppen, hogy Ennio Morricone azt a híres filmzenét is a személyének írta. Ha valaki, akkor ezt az örök rejtély Claudia Cardinale meg is érdemelte. Egykoron, a hetvenes években, főiskolás koromban a nagy olasz rendezők, úgy mint például Fellini, Antonioni, de Sica műveit bemutató filmklubba is jártam, ott és akkor láthattam művészi ereje teljében színésznőt. Sok alkotásban, de ismétlem: számomra az elképzelt, igazi nőiség megjelenítésében a Volt egyszer egy vadnyugat emelkedik az összes többi fölé.
Czikk László, halas vállalkozó: – Kedvenc színésznőim közé sorolom. A természet csodája volt, aki létezésével bizonyította, hogy a természetes szépség felülmúl mindenféle plasztikai sebészeti eredményt. Mindig saját magát adta, nem volt benne semmi pózolás. Van egy mondás, amit nagyon igaznak tartok: attól lesz valaki nagyszerű, hogy pofátlanul egyszerű. Claudia Cardinale pont ilyen volt. Ha valaki ilyen, akkor azt a személyt vagy elveszem feleségül, vagy örök életre barátommá fogadom. Vagy pedig örök életemben legendás művészként tisztelem. Hadd áruljam el, mert ha valamikor, úgy most ez ideillik: katona koromban a vaságyam mögött a falat az igazi szépség megtestesítőjeként Claudia Cardinale, mint non plus ultra arcképe díszítette. Az ilyesfajta dekorációt a hadseregnél nem mindenütt engedték. Pécsen, az A/1 laktanyában viszont igen, a vezetés úgy gondolta – és jól – hogy az ilyen fotók megnyugtatnak bennünket, kiskatonákat.
Kindl Gábor filmes szakember: – Minden ilyen ismert személyiség halála megviseli az embert, főképpen, ha az idősebb korosztályt képviseli. Ugyanis Claudia Cardinale eltávozásával ismét eltűnt ifjú- és felnőtt korunk egy különleges, emlékezetes darabja. Nagyon sok filmjét láttam a hetvenes, nyolcvanas években és később is, és már akkor éreztem: egy olyan világot képviselt, ami számunkra, egyszerű halandók számára általában elérhetetlen. Gondolok itt főképpen a filmjeiben megjelenő miliőre, de még inkább a szinte teljes tökéletességet sugárzó női szépségre. Hosszú és teljes életet élt, olyasmit, amit mindannyian szeretnénk, de nem adatik meg mindannyiunknak. Neki megadatott.
Matteo Costantini, a Trattoria da Matteo tulajdonosa: – Most hallom ezt a szomorú hírt, meg vagyok döbbenve, nagyon sajnálom. Mostanában elmennek a nagy nevek és személyiségek, szeptember elején elhunyt Giorgio Armani divattervező, az is megrázott. Claudia Cardinale halála ugyancsak nagy veszteség az olaszok számára. Sophia Loren színésznő kollégájával együtt gyakorlatilag Olaszországot jelképeinek számítanak. És sajnos nem látom, hogy bárki is képes lenne pótolni Cardinale személyét és művészetét. A dolgok teljesen más irányba mennek ahhoz képest, hogy ez teljesüljön.
