Elment az örök szépség – Claudia Cardinale halálhíre mindenkit sokkolt

Nyolcvanhét éves korában kedden elhunyt Claudia Cardinale, a hatvanas és hetvenes évek egyik legnépszerűbb olasz filmcsillaga. Művészetével meghatározta az olasz mozit, ami – általában is és általa is – nemcsak hazájában, hanem Magyarországon is hódított. Ezért kérdeztünk meg néhány ismert Tolna vármegyei személyiséget arról, hogy milyen érzésekkel nyugtázta a sztár halálhírét.

Claudia Cardinale nemcsak hazájában, hanem az egész világon, így Magyarországon is nagyon népszerű volt

Forrás: Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

Claudia Cardinale megnyugtatta a kiskatonákat

Matókné Kapási Julianna, a Bartina Néptánc Egyesület korábbi művészeti vezetője: – A legjobban a Volt egyszer egy vadnyugat című filmben csodálkoztam rá fantasztikus lényére és nőiségére. Azt olvasom éppen, hogy Ennio Morricone azt a híres filmzenét is a személyének írta. Ha valaki, akkor ezt az örök rejtély Claudia Cardinale meg is érdemelte. Egykoron, a hetvenes években, főiskolás koromban a nagy olasz rendezők, úgy mint például Fellini, Antonioni, de Sica műveit bemutató filmklubba is jártam, ott és akkor láthattam művészi ereje teljében színésznőt. Sok alkotásban, de ismétlem: számomra az elképzelt, igazi nőiség megjelenítésében a Volt egyszer egy vadnyugat emelkedik az összes többi fölé.

Czikk László, halas vállalkozó: – Kedvenc színésznőim közé sorolom. A természet csodája volt, aki létezésével bizonyította, hogy a természetes szépség felülmúl mindenféle plasztikai sebészeti eredményt. Mindig saját magát adta, nem volt benne semmi pózolás. Van egy mondás, amit nagyon igaznak tartok: attól lesz valaki nagyszerű, hogy pofátlanul egyszerű. Claudia Cardinale pont ilyen volt. Ha valaki ilyen, akkor azt a személyt vagy elveszem feleségül, vagy örök életre barátommá fogadom. Vagy pedig örök életemben legendás művészként tisztelem. Hadd áruljam el, mert ha valamikor, úgy most ez ideillik: katona koromban a vaságyam mögött a falat az igazi szépség megtestesítőjeként Claudia Cardinale, mint non plus ultra arcképe díszítette. Az ilyesfajta dekorációt a hadseregnél nem mindenütt engedték. Pécsen, az A/1 laktanyában viszont igen, a vezetés úgy gondolta – és jól – hogy az ilyen fotók megnyugtatnak bennünket, kiskatonákat.