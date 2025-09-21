Csurgó zenekar ünnepi koncertje: méhecskés tánc, színes sapkák és karkötők

A Szekszárdi Szüreti Napok vasárnapi programján, a Csurgó Zenekar koncertjén, a gyerekek és szüleik együtt énekelhetnek, táncolhatnak.

A Csurgó Zenekar 1995-ben alakult Szekszárdon, idén ünneplik harmincadik születésnapjukat Fotó: Facebook/Csurgó Zenekar

Csurgó Zenekar: szülinapi közös ünnep

Siklósi Krisztián, a Csurgó Zenekar frontembere hírportálunknak elmondta, hogy a koncert egyik kedves szereplője Méhi, a méhecske lesz. A félméteres méhecskét Kölesdi Sándorné Ildikó, a medinai óvoda dadusa készítette. A méhecske a koncert során „táncol” majd Siklósi Krisztián kezében, emellett elhangzik a zenekar új születésnapi dala is, amelyet mindenki együtt énekelhet. A koncert után a színpad mellett ajándékokat is osztanak a gyerekeknek: lufikat és színes karkötőket, utóbbit a Szekszárdi EGYMI tanulói készítették.