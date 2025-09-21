1 órája
Csurgó zenekar ünnepi koncertje: méhecskés tánc, színes sapkák és karkötők
Vidám koncerttel készülnek a zenészek. A Csurgó Zenekar idén ünnepli harmincadik születésnapját, így a zenészektől megszokott játékosságra mindenképp számíthat a rajongó közönség a szüreti fesztiválon.
A Szekszárdi Szüreti Napok vasárnapi programján, a Csurgó Zenekar koncertjén, a gyerekek és szüleik együtt énekelhetnek, táncolhatnak.
Csurgó Zenekar: szülinapi közös ünnep
Siklósi Krisztián, a Csurgó Zenekar frontembere hírportálunknak elmondta, hogy a koncert egyik kedves szereplője Méhi, a méhecske lesz. A félméteres méhecskét Kölesdi Sándorné Ildikó, a medinai óvoda dadusa készítette. A méhecske a koncert során „táncol” majd Siklósi Krisztián kezében, emellett elhangzik a zenekar új születésnapi dala is, amelyet mindenki együtt énekelhet. A koncert után a színpad mellett ajándékokat is osztanak a gyerekeknek: lufikat és színes karkötőket, utóbbit a Szekszárdi EGYMI tanulói készítették.
Tóth Vera és a Fiesta lázba hozta a szüreti éjszakát, és torok sem maradt szárazon (fotók)Minden koncert azt az élményt adta, amire a közönség vágyott.
A zenekar CD-lemezeket, méhecskés ajándékokat és színes baseball sapkákkal is készül majd a rajongóknak. A klasszikus rózsaszín, kék és zöld színű sapkák most piros, narancssárga, fehér és fekete változatban lesznek elérhetőek. A Csurgó Zenekar harmincéves fennállását ünnepli, és koncertjük igazi közös ünneppé válik, ahol gyerekek, szülők, nagyszülők és dédszülők együtt örülhetnek.
Csurgó Zenekar
Szekszárdi Szüreti Napok
2025. szeptember 21., vasárnap
16:30 Béla király tér, szabadtéri színpad