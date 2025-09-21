szeptember 21., vasárnap

Szekszárdi Szüreti Napok

1 órája

Csurgó zenekar ünnepi koncertje: méhecskés tánc, színes sapkák és karkötők

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#koncert#celebfigyelő#Csurgó zenekar

Vidám koncerttel készülnek a zenészek. A Csurgó Zenekar idén ünnepli harmincadik születésnapját, így a zenészektől megszokott játékosságra mindenképp számíthat a rajongó közönség a szüreti fesztiválon.

Brunner Mónika

A Szekszárdi Szüreti Napok vasárnapi programján, a Csurgó Zenekar koncertjén, a gyerekek és szüleik együtt énekelhetnek, táncolhatnak.

A Szekszárdi Szüreti Napok egyik legörömtelibb eseménye lesz a zenekar vasárnapi koncertje, amelyre szeretettel várják a családokat. A Csurgó Zenekar idén ünnepli harmincadik születésnapját, és ezt egy különleges, vidám koncerttel teszik emlékezetessé. Fotó: Facebook/Csurgó Zenekar
A Csurgó Zenekar 1995-ben alakult Szekszárdon, idén ünneplik harmincadik születésnapjukat Fotó: Facebook/Csurgó Zenekar

Csurgó Zenekar: szülinapi közös ünnep

Siklósi Krisztián, a Csurgó Zenekar frontembere hírportálunknak elmondta, hogy a koncert egyik kedves szereplője Méhi, a méhecske lesz. A félméteres méhecskét Kölesdi Sándorné Ildikó, a medinai óvoda dadusa készítette. A méhecske a koncert során „táncol” majd Siklósi Krisztián kezében, emellett elhangzik a zenekar új születésnapi dala is, amelyet mindenki együtt énekelhet. A koncert után a színpad mellett ajándékokat is osztanak a gyerekeknek: lufikat és színes karkötőket, utóbbit a Szekszárdi EGYMI tanulói készítették.

A zenekar CD-lemezeket, méhecskés ajándékokat és színes baseball sapkákkal is készül majd a rajongóknak. A klasszikus rózsaszín, kék és zöld színű sapkák most piros, narancssárga, fehér és fekete változatban lesznek elérhetőek. A Csurgó Zenekar harmincéves fennállását ünnepli, és koncertjük igazi közös ünneppé válik, ahol gyerekek, szülők, nagyszülők és dédszülők együtt örülhetnek.

Csurgó Zenekar

Szekszárdi Szüreti Napok 

2025. szeptember 21., vasárnap

16:30 Béla király tér, szabadtéri színpad

 

