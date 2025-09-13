M. Dobos Marianne belépett a Női Digitális Polgári Körbe

M. Dobos Marianne, a Hír TV szerkesztő-műsorvezetője szeptember tizedikén megható gondolatokat osztott meg a közösségi oldalán.

M. Dobos Marianne 2025-ben Tusványoson, a Hír tévé munkatársaként Fotó: Facebook/M Dobos Marianne

M. Dobos Marianne női szerepei

Írásában arról vallott, milyen sokféle szerepet tölt be az életben: anya, feleség, gyermek – és mindezek mellett nő is. „Megannyi szép és nehéz feladat, kihívás. Mégis szeretek nő lenni” – olvasható. Hozzátette: hisz abban, hogy női erőre szükség van a családban és a munkahelyen is. Ezért örömmel vállalta, hogy belép a Női Digitális Polgári Körbe (DPK), amely egy új közösség, ahol nők együtt gondolkodnak, támogatják egymást, és közösen tesznek a jövőért. A DPK célja, hogy a digitális világban is megőrizze a magyar kultúrát, értékeket, és erősítse a közösségeket. A női tagozat különösen fontos szerepet vállal ebben: empátiával, hagyománytisztelet mellett, nyitottsággal és erővel építik a jövőt. Ez a kezdeményezés azoknak is szól, akik már sokat tapasztaltak az életben, és szeretnék tudásukat, bölcsességüket továbbadni.