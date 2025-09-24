Fertőszögi Péter boldogsága: lánya átvette a mesterdiplomáját Hollandiában

Fertőszögi Péter, a TV2 Kincsvadászok című műsorának egyik sztárja különleges pillanatot élhetett át a hétvégén. Lánya, Fertőszögi Zsuzsanna Zsófia Rotterdamban, a dél-hollandiai városban, átvette az első mesterdiplomáját az Erasmus Egyetemen.

Fertőszögi Péter és lánya a diplomaosztó eseményen, Hollandiában Fotó: Facebook/Fertőszögi Péter

Fertőszögi Péter büszke a lányára

Fertőszögi Péter szeptember huszonharmadikán, kedden osztotta meg a közösségi médiában, hogy lánya átvette mesterdiplomáját. Képeket is közzétett, amelyeken együtt láthatóak, boldogan. "Hogy folytatja -e az én utamat (vagy valami hasonlót), még nem tudom, de abban biztos vagyok, számára is a művészetek sokszínű világa, a tánc és az irodalom szeretete jelenti az igazi, önfeledt boldogságot" – olvasható a büszke apukától. A diplomaosztó ünnepség így tehát nemcsak hivatalos esemény volt, hanem egy megható családi pillanat is. Egy olyan emlék, amit sosem felejtenek el.

Fertőszögi Péter lánya a diplomaosztó ünnepségen megjelent az óriás kivetítőn is, amelyen magyarra fordítva ez olvasható: Szakdolgozat: A szakmai gyakorlatok mint stratégiai eszközök: elköteleződés és bizalom erősítése a múzeumokban, Esettanulmány a Peggy Guggenheim Gyűjteményről. Mi következik? Marketingmenedzsment, kettős mesterképzés (Bocconi Egyetem + ESADE Üzleti Iskola) Mesterképzés egy szóban: együttműködő. Kedvenc kurzus: Múzeumok kontextusban (azaz a múzeumok társadalmi, kulturális, gazdasági és történeti összefüggéseinek vizsgálata) Fotó: MW

Legértékesebb kincsek a gyermekei

Ez a történet azt mutatja, hogy a legfontosabb dolgok az életben nem mindig kézzelfoghatóak, mert azok nem a tárgyak, hanem az emberek, a család, a szeretet és az együtt töltött idő: és ha a gyermekek boldogok, az a szülőknek is a legnagyobb ajándék. Ahogy Fertőszögi Péter fogalmazott: "Az elmúlt évtizedekben rengeteg kincset, értékes műtárgyat láttam, adtam el, kutattam ki vagy rendeztem belőlük kiállítást, s ez most sincs másképp, de a legértékesebb kincsek mindig is a gyermekeim lesznek számomra. Nincs annál nagyobb öröm, amikor látom, hogy lépésről-lépésre haladnak a maguk útján, és sikerül megvalósítani az álmaikat."

Fertőszögi Péter lányával közös fotói, és egy videó itt tekinthető meg.