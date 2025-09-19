szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

29°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

2 órája

Egy estére vissza a nyárba – Szekszárdon ünnepli jubileumát a Fiesta

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#Csordás Tibor#fiesta#celebfigyelő#Szekszárd

A Fiesta zenekar huszonöt éves jubileumi koncertje igazi időutazás lesz ma, pénteken késő este a Béla király téren.

Brunner Mónika

A koncerten a hangulat garantáltan pezsdítő. Latin ritmusok, közös éneklés, és egy kis nosztalgia vár mindenkit a Fiesta koncertjén. 

20250912_Zamat Fesztivál_KÁ_HBN (47) Szekszárdi Szüreti Napok 2025. A Fiesta zenekar huszonöt éves jubileumi koncertje igazi időutazás lesz ma, péntek késő este a Béla király téren.
Szekszárdi Szüreti Napok 2025. A Fiesta zenekar huszonöt éves jubileumi koncertje igazi időutazás lesz ma, péntek késő este a Béla király téren 
Fotó: Katona Ákos

A Fiesta Szekszárdon ünnepli a jubileumot

A ma esti koncert előtt a zenekar frontembere, Csordás Tibor személyesen üzent a szekszárdi rajongóknak.

Sziasztok, találkozzunk most pénteken Szekszárdon a szüreti napokon, ahol a Fiesta zenekar legnagyobb slágereivel várunk benneteket.

 Várhatóan a Bonita, az Angelina, a Jött veled a nyár és a Hasta Manana című slágerek is elhangzanak a Béla király téri színpadon. A koncert nemcsak a zenéről szól, hanem az elmúlt huszonöt évről is – egy estére újra együtt a Fiesta, és vele együtt a rajongók is, akiknek a zenekar dalai sok-sok boldog pillanatot idéznek fel. A Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényen a zene újra életre kel, és a régi emlékek is velünk táncolnak.

keret: 

Fiesta 25 – Jubileumi koncert Szekszárdon

Béla király tér, szabadtéri színpad
2025. szeptember 19., péntek
Este 23 órától

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu