1 órája
Egy estére vissza a nyárba – Szekszárdon ünnepli jubileumát a Fiesta
A Fiesta zenekar huszonöt éves jubileumi koncertje igazi időutazás lesz ma, pénteken késő este a Béla király téren.
A koncerten a hangulat garantáltan pezsdítő. Latin ritmusok, közös éneklés, és egy kis nosztalgia vár mindenkit a Fiesta koncertjén.
A Fiesta Szekszárdon ünnepli a jubileumot
A ma esti koncert előtt a zenekar frontembere, Csordás Tibor személyesen üzent a szekszárdi rajongóknak.
Sziasztok, találkozzunk most pénteken Szekszárdon a szüreti napokon, ahol a Fiesta zenekar legnagyobb slágereivel várunk benneteket.
Várhatóan a Bonita, az Angelina, a Jött veled a nyár és a Hasta Manana című slágerek is elhangzanak a Béla király téri színpadon. A koncert nemcsak a zenéről szól, hanem az elmúlt huszonöt évről is – egy estére újra együtt a Fiesta, és vele együtt a rajongók is, akiknek a zenekar dalai sok-sok boldog pillanatot idéznek fel. A Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényen a zene újra életre kel, és a régi emlékek is velünk táncolnak.
keret:
Fiesta 25 – Jubileumi koncert Szekszárdon
Béla király tér, szabadtéri színpad
2025. szeptember 19., péntek
Este 23 órától