1 órája
Földes Eszter beszélt a bántalmazásról – de hogyan hat ez a nőkre?
A színésznő mesélt a láthatatlan bántalmazásról. Érdemes megnézni, hogyan fogadhatta ezt a témát a női közönség. Földes Eszter szavai az időről is szólnak.
Földes Eszter Szekszárdon született színésznő szeptember közepén a Viasat3 Geszti Péter Adom a napom című műsorában beszélt a láthatatlan bántalmazásról, és szavai szerint akár évtizedek is eltelhetnek, mire valaki felismeri, hogy bántalmazó kapcsolatban él.
Földes Eszter szerint évtizedek is eltelhetnek
Mint ismert, a bántalmazás velejárója az érzelmi manipuláció, a valóságérzékelés eltorzítása, az önbizalom fokozatos leépítése. A bántalmazás gyakran olyan formákban is megjelenik, mint például állandó kritika, manipuláció, érzelmi elhanyagolás, hogy az áldozat nem tudja megfogalmazni, mi történik vele. A bántalmazás felismerése pedig abból is fakad, hogy az áldozat saját magát kezdi el megkérdőjelezni. Ez különösen a nőkre lehet hatással, mivel a társadalmi elvárások gyakran a gondoskodásra, az alkalmazkodásra és önfeláldozásra épülnek. A nők sokszor később veszik észre, hogy a kapcsolatukban nem egyenrangú partnerek, hanem alárendelt szerepbe kerültek, és mire ez tudatosul, már jelentős lelki károkat szenvedtek el.
A láthatatlan bántalmazás nőkre gyakorolt hatásai közé tartozik:
- alacsony önértékelés
- szorongás, depresszió
- érzelmi zavarok, identitásvesztés
- önhibáztatás, szégyenérzet
- bizalomvesztés és társadalmi elszigetelődés
Ezért is fontos, hogy Földes Eszter nyilvánosan beszélt erről, mert segíthet más nőknek felismerni a saját helyzetüket. Az interjú óta eltelt idő lehetőséget adott a nézőknek – különösen a nőknek – arra, hogy reflektáljanak saját kapcsolataikra. Földes Eszter a fizikai bántalmazásról is beszélt a cikkünk végén található néhány perces adásrészletben.