Földes Eszter beszélt a bántalmazásról – de hogyan hat ez a nőkre?

A színésznő mesélt a láthatatlan bántalmazásról. Érdemes megnézni, hogyan fogadhatta ezt a témát a női közönség. Földes Eszter szavai az időről is szólnak.

Brunner Mónika

Földes Eszter Szekszárdon született színésznő szeptember közepén a Viasat3 Geszti Péter Adom a napom című műsorában beszélt a láthatatlan bántalmazásról, és szavai szerint akár évtizedek is eltelhetnek, mire valaki felismeri, hogy bántalmazó kapcsolatban él. 

Szekszárd, Földes Eszter, színház, színésznő
Földes Eszter színésznő a tévében ismertette, hogy évtizedek is eltelhetnek, mire valaki ráébred, hogy bántalmazzák. Forrás: Bors

Földes Eszter szerint évtizedek is eltelhetnek

Mint ismert, a bántalmazás velejárója az érzelmi manipuláció, a valóságérzékelés eltorzítása, az önbizalom fokozatos leépítése. A bántalmazás gyakran olyan formákban is megjelenik, mint például állandó kritika, manipuláció, érzelmi elhanyagolás, hogy az áldozat nem tudja megfogalmazni, mi történik vele. A bántalmazás felismerése pedig abból is fakad, hogy az áldozat saját magát kezdi el megkérdőjelezni. Ez különösen a nőkre lehet hatással, mivel a társadalmi elvárások gyakran a gondoskodásra, az alkalmazkodásra és önfeláldozásra épülnek. A nők sokszor később veszik észre, hogy a kapcsolatukban nem egyenrangú partnerek, hanem alárendelt szerepbe kerültek, és mire ez tudatosul, már jelentős lelki károkat szenvedtek el.

A láthatatlan bántalmazás nőkre gyakorolt hatásai közé tartozik:

  • alacsony önértékelés
  • szorongás, depresszió
  • érzelmi zavarok, identitásvesztés
  • önhibáztatás, szégyenérzet
  • bizalomvesztés és társadalmi elszigetelődés 

Ezért is fontos, hogy Földes Eszter nyilvánosan beszélt erről, mert segíthet más nőknek felismerni a saját helyzetüket. Az interjú óta eltelt idő lehetőséget adott a nézőknek – különösen a nőknek – arra, hogy reflektáljanak saját kapcsolataikra. Földes Eszter a fizikai bántalmazásról is beszélt a cikkünk végén található néhány perces adásrészletben. 

 

 

