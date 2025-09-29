Földes Eszter beszélt a bántalmazásról – de hogyan hat ez a nőkre?

Földes Eszter Szekszárdon született színésznő szeptember közepén a Viasat3 Geszti Péter Adom a napom című műsorában beszélt a láthatatlan bántalmazásról, és szavai szerint akár évtizedek is eltelhetnek, mire valaki felismeri, hogy bántalmazó kapcsolatban él.

Földes Eszter színésznő a tévében ismertette, hogy évtizedek is eltelhetnek, mire valaki ráébred, hogy bántalmazzák. Forrás: Bors

Földes Eszter szerint évtizedek is eltelhetnek

Mint ismert, a bántalmazás velejárója az érzelmi manipuláció, a valóságérzékelés eltorzítása, az önbizalom fokozatos leépítése. A bántalmazás gyakran olyan formákban is megjelenik, mint például állandó kritika, manipuláció, érzelmi elhanyagolás, hogy az áldozat nem tudja megfogalmazni, mi történik vele. A bántalmazás felismerése pedig abból is fakad, hogy az áldozat saját magát kezdi el megkérdőjelezni. Ez különösen a nőkre lehet hatással, mivel a társadalmi elvárások gyakran a gondoskodásra, az alkalmazkodásra és önfeláldozásra épülnek. A nők sokszor később veszik észre, hogy a kapcsolatukban nem egyenrangú partnerek, hanem alárendelt szerepbe kerültek, és mire ez tudatosul, már jelentős lelki károkat szenvedtek el.