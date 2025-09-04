szeptember 5., péntek

Tegnap, 14:00

Szeptemberben új fejezet kezdődött Gyarmati Jázmin életében (videó)

A szekszárdi fiatal énekesnő idén szeptemberben megkezdte tanulmányait a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Gyarmati Jázmin levelező tagozaton végzi tanulmányait.

Brunner Mónika

A rajongói Gyarmati Jázmin énekesnő minden lépését követik. Jázmin már nemcsak a színpadon, hanem most már az egyetemi előadótermekben is otthon érzi magát.

Gyarmati Jázmin szekszárdi diáklány a legutolsó pillanatban esett ki az RTL X-Faktor című műsorából november másodikán szombaton, Halottak napján, így nem jut be az élő showba. Gyarmati Jázmint az X-Faktor mentora, Valkusz Milán nem válogatta be a csapatába. Valkusz Milán csapatába Fehér Krisztián, Henn, valamint Peterpost X Leo jutott. 
Gyarmati Jázmin az RTL X-Faktor című műsorában szerzett országos ismertséget, mint fiatal tehetséges énekesnő, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium diákja 
Fotó: RTL Sajtóklub/Gabriel SZABO Gabor

Gyarmati Jázmin egyetemista 

Gyarmati Gábor szekszárdi politikus, Jázmin édesapja hírportálunknak ismertette, hogy a lánya levelező tagozaton végzi tanulmányait, a kereskedelem és marketing nemzetközi kapcsolatok szakirányon, és emiatt hetente utazik Budapestre. Emellett rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. Szekszárdon szeptember tizenharmadikán láthatja a közönség, az UFC pályán, ahol a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Roma Napon énekel majd. 

 

 

