1 órája
Szeptemberben új fejezet kezdődött Gyarmati Jázmin életében (videó)
A szekszárdi fiatal énekesnő idén szeptemberben megkezdte tanulmányait a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Gyarmati Jázmin levelező tagozaton végzi tanulmányait.
A rajongói Gyarmati Jázmin énekesnő minden lépését követik. Jázmin már nemcsak a színpadon, hanem most már az egyetemi előadótermekben is otthon érzi magát.
Gyarmati Jázmin egyetemista
Gyarmati Gábor szekszárdi politikus, Jázmin édesapja hírportálunknak ismertette, hogy a lánya levelező tagozaton végzi tanulmányait, a kereskedelem és marketing nemzetközi kapcsolatok szakirányon, és emiatt hetente utazik Budapestre. Emellett rendszeresen fellép különböző rendezvényeken. Szekszárdon szeptember tizenharmadikán láthatja a közönség, az UFC pályán, ahol a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Roma Napon énekel majd.