Halász Judit nekünk is visszahozza a gyerekkor csodáját – ne hagyjuk ki!

A Szekszárdi Szüreti Napok egyik legmeghatóbb eseményének ígérkezik Halász Judit „Csiribiri” című szombat délelőtti koncertje.

Halász Judit a színpadon, a Csiribiri koncert varázslatos pillanatai közben. Koncertjei minden generáció számára igazi ünnep

Fotó: Karnok Csaba

Halász Judit szekszárdi koncertje

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő a Csiribiri című koncertfilm zenei anyagából válogat, így a közönség egy csokorba gyűjtve hallhatja pályafutásának legnépszerűbb dalait. A koncert nemcsak zenei élmény, hanem értékes üzeneteket is közvetít a legfiatalabbaknak. Szekszárdon most a családoké lesz a főszerep. Halász Judit koncertje igazi ünnep minden generáció számára, élete pedig bizonyítja, hogy a művészet ereje nemcsak szórakoztat, hanem hidat képez generációk között, és hogy egyetlen munkahelyen, a Vígszínházban eltöltött hatvan év alatt is lehet folyamatosan megújulni, értéket teremteni és szeretetet közvetíteni. A Vígszínház augusztus végi évadnyitó ülésén a társulat közösen énekelte Halász Judittal a „Mindannyian mások vagyunk” című dalt, ezzel ünnepelve a művésznő társulati tagságának hatvanéves jubileumát.