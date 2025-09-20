szeptember 20., szombat

Friderika névnap

15°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szekszárdi Szüreti Napok

34 perce

Halász Judit nekünk is visszahozza a gyerekkor csodáját – ne hagyjuk ki!

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#Halász Judit#celebfigyelő

A Szekszárdi Szüreti Napok szombat délelőtt is várja a családokat. Halász Judit koncertje nemcsak zenés program, hanem igazi ünnep minden korosztály számára.

Brunner Mónika

A Szekszárdi Szüreti Napok egyik legmeghatóbb eseményének ígérkezik Halász Judit „Csiribiri” című szombat délelőtti koncertje.

Karnok Csaba A Szekszárdi Szüreti Napok egyik legmeghatóbb eseményének ígérkezik Halász Judit „Csiribiri” című szombat délelőtti koncertje.
Halász Judit a színpadon, a Csiribiri koncert varázslatos pillanatai közben. Koncertjei minden generáció számára igazi ünnep
Fotó: Karnok Csaba

Halász Judit szekszárdi koncertje

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő a Csiribiri című koncertfilm zenei anyagából válogat, így a közönség egy csokorba gyűjtve hallhatja pályafutásának legnépszerűbb dalait. A koncert nemcsak zenei élmény, hanem értékes üzeneteket is közvetít a legfiatalabbaknak. Szekszárdon most a családoké lesz a főszerep. Halász Judit koncertje igazi ünnep minden generáció számára, élete pedig bizonyítja, hogy a művészet ereje nemcsak szórakoztat, hanem hidat képez generációk között, és hogy egyetlen munkahelyen, a Vígszínházban eltöltött hatvan év alatt is lehet folyamatosan megújulni, értéket teremteni és szeretetet közvetíteni. A Vígszínház augusztus végi évadnyitó ülésén a társulat közösen énekelte Halász Judittal a „Mindannyian mások vagyunk” című dalt, ezzel ünnepelve a művésznő társulati tagságának hatvanéves jubileumát. 

Csiribiri – Halász Judit koncertje

2025. szeptember 20., szombat

Béla király téri szabadtéri színpad, 11:00.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu