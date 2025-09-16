szeptember 16., kedd

Celebfigyelő

1 órája

Megszólalásig hasonlít a két híresség – sokan összekeverik őket

Honnan ismerős ez a két hölgy? A 2025-ös Házasodna a gazda című párkereső műsorban szereplő Bogit sokan összetévesztik a Házasság első látásra műsorban feltűnt Kovács Renátával.

Brunner Mónika

Akik még emlékeznek a régi magyar filmekre, tudják, milyen különleges érzés, amikor valaki egy másik emberre megszólalásig hasonlít. A mai televíziós világban is előfordul ilyen. A Házasodna a gazda új szériájában ismerős hölgyet fedezhettek fel a nézők is. 

házasság és tévéműsorok Honnan ismerős ez a két hölgy? A 2025-ös „Házasodna a gazda” című párkereső műsorban szereplő Bogi nevű fiatal hölgyet sokan összetévesztik a „Házasság első látásra” című másik műsorban feltűnt Kovács Renátával.
Íme a 2025-ös Házasodna a gazda című párkereső műsorban szereplő Bogi. Kovács Renátával megszólalásig hasonlítanak. Fotó: MW

Sokan összetévesztik a Házasodna a gazda Bogiját egy másik hölggyel

A nézők elsőre nem tudták megfogalmazni, honnan az ismerős érzés: „Ez a Bogi nem Renáta véletlenül?” – tehetnék fel a kérdést a kommentelők. Mindkét lány fekete hajú, mosolygós, szép, szabályos arcuk van, a szájuk formája, a szemük íve, sőt még a testtartásuk is hasonló. Mintha ikrek lennének, pedig nem azok. Bogi, Viktor gazda szívét próbálja meghódítani az RTL Házasodna a gazda társkereső reality műsorban, míg Renáta már túl van egy tévés házasságon a paksi fegyveres őr Brumival, a TV2 Házasság első látásra műsorából. Mégis, a hasonlóságuk szinte zavarba ejtő. Talán a televízió is szereti a karaktereiket, hiszen egyszerre szépek és határozottak.

Íme Kovács Renáta, a Házasság első látásra legutóbbi évadának szereplője. Fotó: MW

 

 

