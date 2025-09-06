szeptember 6., szombat

Celebfigyelő

10 perce

Házasodna a gazda: Erika szívét szeretné meghódítani a dombóvári kereskedő

Címkék#Dombóvár#házasodna a gazda#celebfigyelő#RTL

A negyvenkilenc éves gabonafelvásárló Kiss István Dombóváron él, és most egy különleges kalandba vágott bele. Szerepel az RTL Házasodna a gazda című párkereső műsorában.

Brunner Mónika

A dombóvári Kiss István Erika gazda jelöltje és az RTL Házasodna a gazda című műsorban láthatóak együtt. 

A dombóvári Kiss István Erika gazda jelöltje és a Házasodna a gazda című műsorban láthatóak együtt. Fotó: RTL
A dombóvári Kiss István a kereskedelemben dolgozik, malomnál, értékesítőként és gabonafelvásárlóként. A Házasodna a gazda című műsorban Erika gazda kegyeiért küzd
Fotó: RTL/Csaba Ágota

Házasodna a gazda: ő a dombóvári szereplő

Kiss István a TEOL-nak elmondta, hogy baráti társaságban beszélgettek a Házasodna a gazda című műsorról, hogy jó lenne jelentkezni. Végül jelentkezett Erika gazdához, mert szimpatikusnak és csinosnak találta. Több tévés meghallgatáson is részt vett, majd bekerült a műsorba. Elmondása szerint ez egy bakancslistás álom volt számára: mindig is szerette volna kipróbálni, milyen a tévében szerepelni. A műsor elején kicsit izgult, főleg, amikor kamerák előtt kellett beszélni, de néhány alkalom után már megszokta. Kellemes meglepetés volt számára, hogy a stábtagok milyen kedvesek és mennyit dolgoznak a műsor elkészítésén. 

– Nem gondoltam volna, hogy ennyi munka van egy párkereső tévéműsor elkészítésében, ettől teljesen ledöbbentem. Le a kalappal a Házasodna a gazda stábja előtt – mondta Kiss István hírportálunknak. 

Erika gazda és jelöltje, Kiss István. Erika számára fontos, hogy a partnere legyen kedves, bátor és erős jellemű
Fotó: RTL/Csaba Ágota

Motorozás a hobbija a gabonafelvásárlónak

Kiss István a kereskedelemben dolgozik, malomnál, értékesítőként és gabonafelvásárlóként. Munkája miatt gyakran jár Dunaföldvárra, Szekszárdra és Tamásiba. Szabadidejében szívesen horgászik, sportol, úszik, és motorozik – de csak sportmotorral, és csak jó időben. A motorozás a szíve csücske, gyakran motorozik el a Balatonhoz vagy Orfűre, és egy-egy út alkalmával maximum százötven-kétszáz kilométert tesz meg. 

– Tizenöt fok alatt már nem ülök motorra – tette hozzá. Bár nem tervezi, hogy híressé válik, nyitott az új élményekre. A műsorban való részvétel számára egy különleges tapasztalat, és örül, hogy kipróbálhatja magát ebben a helyzetben. A Házasodna a gazda nyolcadik évadának következő adásai jövő hétfőtől kezdődnek, minden hétköznap, este kilenc óra tíz perctől az RTL-en. 

Erika gazda kedves és bátor partnerre vágyik 

Nagy Erika harminchat éves és a Nagykőröstől tíz kilométerre található Kocséron él. Lovasoktató, díjugrató edző, lókiképző, egyetemista, valamint elvált, egy gyermekes édesanya. Magát dinamikus személyiségként jellemzi, aki néha túlságosan őszinte. Fontos számára, hogy a partnere legyen kedves, bátor és erős jellemű. Erika hobbija a síelés és a művészetek. 

 

