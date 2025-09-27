Házasodna a gazda: latin szappanoperához hasonlít Erika és Richárd kapcsolata

Véget ért egy különleges utazás 2025. szeptember huszonhatodikán, péntek este. A Házasodna a gazda szereplői péntek este elbúcsúztak a tévénézőktől, lezárva egy érzelmekkel teli időszakot. A gazdák és jelöltek sok élménnyel gazdagodtak, és bár nem mindenki talált párt, mindenki vitt magával valamit. A nézők számára is emlékezetes marad ez a szezon, tele meglepetésekkel és emberi pillanatokkal.

A dombóvári Kiss István is Erika gazda jelöltje volt a Házasodna a gazda című műsorban, ám nem alakult ki köztük a közös nevező

Fotó: RTL Sajtóklub/Csaba Ágota

Házasodna a gazda: elbúcsúztak a szereplők

A dombóvári Kiss István, Erika gazda jelöltje szerint az RTL egy igazán szép, boldog befejezést adott a Házasodna a gazda című műsornak. Erika gazda és Richárd kapcsolatát jó szívvel nézte, és sok boldogságot kíván nekik a közös jövőre. Bár a választás meglepetésként érte, hiszen nem volt egyértelmű, hogy Erika végül Richárdot választja, mégis úgy érzi, a történet méltó lezárást kapott.

Richárdról elmondta, hogy többet beszélgettek a forgatások alatt, nem tudta őt megkedvelni. Erika gazdával pedig, mint korábbi interjúnkban elmondta, kevés kapcsolatot tudott kialakítani, így nem tudott hozzá közel kerülni. Erika gazda és Richárd kapcsolatát latin-amerikai szappanoperához hasonlította. Örömmel tekint vissza a műsorban a szereplésére: nagy élmény volt számára, és elégedett azzal, hogy részese lehetett ennek a különleges kalandnak.

Erika gazda és választottja, Ricsi. Egymásra találtak, szerelmesek lettek egymásba, együtt folytatják tovább Fotó: RTL Sajtóklub

Erika gazda heves szerelemre lobbant

Az RTL Sajtóklub tájékoztatása szerint heves szerelem lobbant Erika gazdában. A Házasodna a gazda műsorvezetője, Nádai Anikó reményekkel telve találkozott Erika gazdával és Richárddal a műsorban, bízva abban, hogy a párosa jó hírekkel érkezik. A műsorvezető minden vágya valóra vált, ugyanis hangos vitáik ellenére Erika és választottja megtalálták a közös nevezőt. Olyan nem várt érzések kerítették hatalmukba őket, amelyekre egyikük sem tudott nemet mondani.

A műsort itt lehet megtekinteni.