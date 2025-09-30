Házasodna a gazda: Erika gazda és Richárd szerelmi történetének összefoglalója romantikus felvételeken

Erika gazda a Házasodna a gazda 2025-ös műsorában elmondta, hogy dinamikus férfira vágyik, aki össze tud vele hangolódni. Szerinte az a jó, ha a társával mindketten bármit kipróbálhatnak az életben, ugyanakkor megvan a bizalmi kapcsolat közöttük.

Erika gazda és szerelme, Richárd. A Házasodna a gazda című műsorban találtak egymásra, és közösen folytatják tovább útjukat Fotó: RTL Sajtóklub

Házasodna a gazda: Erika gazda és Ricsi romantikus élete

Néró Richárd (37) a Vajdaságból, Szabadka környékéről érkezett a műsorba, élelmiszeripari célgépek megtervezésével, és gyártásával foglalkozik. Nagy Erika a számára azért volt szimpatikus, mert hasonlóan élnek. Richárd a természetben él, az erdőben, saját farmot épít, ahol emuk vannak, és szintén szülő, van egy kilencéves fia. Sok a közös bennük Erikával.

– Richárdnak a beszéde egy kicsit ízesebb, de nagyon különleges szemei vannak, így férfias valaki, és egy nagyon őszinte jellemű ember így első benyomásra – mondta róla megismerkedésük után Erika.

– Furcsa nekem ez az egész ismerkedési mód, de amikor elkezdődött... Én általában egyszerű ember vagyok, ha valamit kijelentek, vagy elkezdek, akkor azt mindig végigcsinálom, befejezem – mondta Richárd Erikának, és azt is elmesélte neki, hogy Erika bemutatkozó videóját megmutatta hetvenötéves nagymamájának, aki azt mondta, hogy "Gyerek, minket le ne szégyenítsél! Hát ez az Erika, ez nagyon rendes meg normális nő, ezt meg kell fogni."

Erika gazda körülbelül két éve költözött külön a volt férjével, de hivatalosan egy éve váltak el. Közös gyermekük, egy fiuk van, és az érdekében tartják egymással a kapcsolatot Fotó: RTL Sajtóklub

Erika és Richárd kapcsolata egy félórás összeállításban

