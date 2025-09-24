Házasodna a gazda: „Erikának fogalma sincs, hogy ki vagyok valójában!”

Kiss István szerint már kezdetben is érezhető volt, hogy Erika gazda nem kíván mélyebb kapcsolatot kialakítani vele. A kommunikáció szinte teljesen hiányzott köztük a Házasodna a gazda 2025-ös műsorában, és úgy látja, hogy ez meg is pecsételte a közös sorsukat.

A fotón a dombóvári Kiss István látható. A Házasodna a gazda című műsor bakancslistás álom volt a számára, mindig is szerette volna kipróbálni, milyen a tévében szerepelni

Fotó: RTL/Csaba Ágota

Házasodna a gazda: megszólalt a kiesett dombóvári szereplő

Erika gazda az elsők között ejtette ki Kiss Istvánt, aki úgy érzi, a gazdaasszony nem tudta megismerni őt, és a kommunikáció teljes hiánya miatt nem alakulhatott ki köztük jó kapcsolat.

– Igazából nagyon nagy meglepetés nem ért azzal, hogy távoznom kellett a műsorból, mert Erika gazdával alig tudtam beszélni. Emiatt semmit nem tud rólam, fogalma sincs, ki vagyok, és ugyanez igaz fordítva is. Én sem tudom, ki ő valójában – tette hozzá Kiss István.

Erika gazdától végül elhangzott, hogy férjet keres, nem barátot, majd elbúcsúzott Istvántól. Ő pedig ezek után összepakolt, elköszönt a többi szereplőtől, és távozott.

– Talán egy icipici csalódottság azért volt bennem, mert jobb lett volna tovább ott lenni a műsorban. Talán jobban megismerhettük volna egymást Erika gazdával. Ő sajnos több alkalommal elutasítóan viselkedett velem, ezért, lehet, ha tovább maradtam volna, több konfliktust is láthattak volna köztünk a nézők – mondta.

Álom és valóság. A gazdák párkereső műsora és ami mögötte van. A fotón Erika gazda látható Fotó: RTL

Botrány Erika gazda körül

Mint ismert, Erika gazda körül a közelmúltban botrány alakult ki, mert több jelöltjének az volt az érzése, hogy nem férjet, hanem pénzügyi finanszírozót keres magának. Kiss István már az otthonából követi a Házasodna a gazda további fejleményeit. Úgy látja, Erika gazda megnyilvánulásai valóban erre mutatnak, ám ő ezt a forgatások alatt nem tapasztalta tőle.

Kiss Istvánnak a párkereső realityből kiesése után sem változott semmi az életében. Továbbra is dolgozik a dunaföldvári malomban, és barátaival, akik Kispistának hívják, rendszeresen összejár beszélgetni. Erika gazda egy másik jelöltjével, a mentősofőr-üzletvezető Norbival jó kapcsolatban maradt. Barátai végig támogatták, drukkoltak neki, és a kiesése után azt mondták neki: „Ez a nő nem tudta, ki az a Kispista.”