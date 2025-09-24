1 órája
Házasodna a gazda: „Erikának fogalma sincs, hogy ki vagyok valójában!”
Bár rövid ideig volt jelen a műsorban, úgy érzi, az élmény így is emlékezetes marad számára. Kiss István, a Házasodna a gazda című műsor kiesett dombóvári szereplője exkluzív interjúban beszélt tapasztalatairól és elmondta véleményét Erika gazdáról.
Kiss István szerint már kezdetben is érezhető volt, hogy Erika gazda nem kíván mélyebb kapcsolatot kialakítani vele. A kommunikáció szinte teljesen hiányzott köztük a Házasodna a gazda 2025-ös műsorában, és úgy látja, hogy ez meg is pecsételte a közös sorsukat.
Házasodna a gazda: megszólalt a kiesett dombóvári szereplő
Erika gazda az elsők között ejtette ki Kiss Istvánt, aki úgy érzi, a gazdaasszony nem tudta megismerni őt, és a kommunikáció teljes hiánya miatt nem alakulhatott ki köztük jó kapcsolat.
– Igazából nagyon nagy meglepetés nem ért azzal, hogy távoznom kellett a műsorból, mert Erika gazdával alig tudtam beszélni. Emiatt semmit nem tud rólam, fogalma sincs, ki vagyok, és ugyanez igaz fordítva is. Én sem tudom, ki ő valójában – tette hozzá Kiss István.
Erika gazdától végül elhangzott, hogy férjet keres, nem barátot, majd elbúcsúzott Istvántól. Ő pedig ezek után összepakolt, elköszönt a többi szereplőtől, és távozott.
– Talán egy icipici csalódottság azért volt bennem, mert jobb lett volna tovább ott lenni a műsorban. Talán jobban megismerhettük volna egymást Erika gazdával. Ő sajnos több alkalommal elutasítóan viselkedett velem, ezért, lehet, ha tovább maradtam volna, több konfliktust is láthattak volna köztünk a nézők – mondta.
Botrány Erika gazda körül
Mint ismert, Erika gazda körül a közelmúltban botrány alakult ki, mert több jelöltjének az volt az érzése, hogy nem férjet, hanem pénzügyi finanszírozót keres magának. Kiss István már az otthonából követi a Házasodna a gazda további fejleményeit. Úgy látja, Erika gazda megnyilvánulásai valóban erre mutatnak, ám ő ezt a forgatások alatt nem tapasztalta tőle.
Kiss Istvánnak a párkereső realityből kiesése után sem változott semmi az életében. Továbbra is dolgozik a dunaföldvári malomban, és barátaival, akik Kispistának hívják, rendszeresen összejár beszélgetni. Erika gazda egy másik jelöltjével, a mentősofőr-üzletvezető Norbival jó kapcsolatban maradt. Barátai végig támogatták, drukkoltak neki, és a kiesése után azt mondták neki: „Ez a nő nem tudta, ki az a Kispista.”
Kiss István továbbra is figyelemmel kíséri a Házasodna a gazda műsort, és szívesen vállal nyilvános szereplést a jövőben is. Erika gazda pedig már meghozta végső döntését, és Richárdot választotta.
A Házasodna a gazda szeptember huszonhatodikán, pénteken fejeződik be az RTL csatornán, utána már csak az ismétléseket lehet látni.