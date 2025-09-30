Helyi bulvár, celeb
1 órája
Házasság első látásra: jönnek az új részek
A TV2 bejelentette, hogy nem kell tovább várni, október tizenharmadikától minden hétköznap jön a Házasság első látásra vadonatúj évada dupla részekkel. Hat nő és hat férfi áll az oltár elé. Az első napon rögtön dupla adással kezdenek. A műsorban szereplők fotói itt találhatóak.
