Helyi bulvár, celeb

7 perce

Házasság első látásra: jönnek az új részek

Címkék#Házasság első látásra#TV2#celebfigyelő#valóságshow

A TV2 bejelentette, hogy nem kell tovább várni, október tizenharmadikától minden hétköznap jön a Házasság első látásra vadonatúj évada dupla részekkel. Hat nő és hat férfi áll az oltár elé. Az első napon rögtön dupla adással kezdenek. A műsorban szereplők fotói itt találhatóak.

 

