Történelmi pillanat a TV2-n: Natalia Oreiro élőben látta, ahogy Horváth Tamás őt alakítja

Horváth Tamás piros ruhában, fekete, hosszú hajjal, látványos sminkkel és magassarkú cipőben lépett a TV2 színpadára, szeptember tizennegyedikén, vasárnap, hogy életre keltse a „Vad Angyal” sztárját. Natalia Oreiro is tapsolva fogadta a produkcióját.

A TV2 Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában Natalia Oreiro és Horváth Tamás Fotó: Facebook/Horváth Tamás

Horváth Tamás köszöni a szavazatokat

Horváth Tamás Natalia Oreiro dalával, a Cambio Dolor című dallal, a Vad Angyal sorozat főcímdalával hódította meg a nézők szívét. Az énekes később közösségi oldalán osztotta meg gondolatait: „Köszönöm a szavazatokat, végtelenül hálás a szívem! A kinézetem pusztító volt, elnézést a rémálmokért! Külön élmény volt, hogy a csupaszív Natalia is jót mosolygott a produkciómon!” – írta Horváth Tamás hétfő hajnalban a Facebookon. A Sztárban Sztár All Stars műsorban több versenyző búcsúzott, köztük Kozma Orsi, Pintér Tibor, Kállay-Saunders András és Muri Enikő, de Horváth Tamás továbbjutott, így további izgalmas átalakulások várhatnak rá a következő adásokban. A nézők szeretete, a zsűri elismerése és Natalia Oreiro mosolya biztosan erőt adnak neki a folytatáshoz, és talán még több piros ruhás, hullámos hajú, humorral fűszerezett előadáshoz is. Az énekes tévés produkciója cikkünk végén tekinthető meg.