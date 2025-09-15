szeptember 15., hétfő

Celebfigyelő

59 perce

Történelmi pillanat a TV2-n: Natalia Oreiro élőben látta, ahogy Horváth Tamás őt alakítja

Címkék#Sztárban sztár All Stars#celebfigyelő#Natalia Oreiro#Horváth Tamás

A TV2 Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása valódi történelmi pillanatot hozott a televíziózásban. Horváth Tamás, a legendás dél-amerikai színésznőt, Natalia Oreirót formálta meg – méghozzá úgy, hogy maga Oreiro is ott ült a zsűriben, és élőben látta a produkciót.

Brunner Mónika

Horváth Tamás piros ruhában, fekete, hosszú hajjal, látványos sminkkel és magassarkú cipőben lépett a TV2 színpadára, szeptember tizennegyedikén, vasárnap, hogy életre keltse a „Vad Angyal” sztárját. Natalia Oreiro is tapsolva fogadta a produkcióját. 

A TV2 Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása valódi televíziós pillanatot is hozott. Horváth Tamás a legendás dél-amerikai színésznőt, Natalia Oreirót formálta meg – méghozzá úgy, hogy maga Oreiro is ott ült a zsűriben, és élőben látta a produkciót.
A TV2 Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában Natalia Oreiro és Horváth Tamás Fotó: Facebook/Horváth Tamás 

Horváth Tamás köszöni a szavazatokat

Horváth Tamás Natalia Oreiro dalával, a Cambio Dolor című dallal, a Vad Angyal sorozat főcímdalával hódította meg a nézők szívét. Az énekes később közösségi oldalán osztotta meg gondolatait: „Köszönöm a szavazatokat, végtelenül hálás a szívem! A kinézetem pusztító volt, elnézést a rémálmokért! Külön élmény volt, hogy a csupaszív Natalia is jót mosolygott a produkciómon!” – írta Horváth Tamás hétfő hajnalban a Facebookon. A Sztárban Sztár All Stars műsorban több versenyző búcsúzott, köztük Kozma Orsi, Pintér Tibor, Kállay-Saunders András és Muri Enikő, de Horváth Tamás továbbjutott, így további izgalmas átalakulások várhatnak rá a következő adásokban. A nézők szeretete, a zsűri elismerése és Natalia Oreiro mosolya biztosan erőt adnak neki a folytatáshoz, és talán még több piros ruhás, hullámos hajú, humorral fűszerezett előadáshoz is. Az énekes tévés produkciója cikkünk végén tekinthető meg. 

A Vad angyal története 

A Vad angyal argentin telenovellát több mint két évtizede mutatták be Magyarországon. A történet főszereplője Milagros Esposito (Natalia Oreiro), aki árvaházban nevelkedett, mivel édesanyja meghalt a szülés után, apját pedig nem ismeri. Amikor felnőtt lesz, munkát keres, és egy gazdag családhoz kerül házvezetőnőként. Ott találkozik a család fiával, Ivo Di Carlóval (Facundo Arana), akivel egymásba szeretnek. 

 

