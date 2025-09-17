szeptember 17., szerda

Gyászol a világ

1 órája

Így búcsúzott Robert Redfordtól Osvárt Andrea

Teol.hu

Tegnap elhunyt Robert Redford, az amerikai filmművészet egyik legnagyobb alakja. Az Oscar-díjas színészre és rendezőre Osvárt Andrea is megható bejegyzéssel emlékezett.

Fotó: Facebook/Osvát Andrea

A magyar színésznő a Kémjátszma (Spy Game) című Tony Scott-film egy jelenetfotóját osztotta meg közösségi oldalán, amelyben együtt szerepelt Redforddal. „Köszönöm, hogy 25 éve így kezdhettem nemzetközi karrierem! 

A poszt alatt több rajongó és ismerős is kommentelt a színészhez fűződő érzéseiről. „Ezt a filmet évente kétszer újranézem, a hangulata utánozhatatlan” – írta egy hozzászóló. Másvalaki pedig azt mesélte, hogy a forgatás idején egy étteremben futott össze Redforddal, aki barátságosan és udvariasan szólt hozzá.

Robert Redford generációk kedvence volt, olyan filmek főszereplője és rendezője, amelyek örökre bevésődtek a filmtörténelembe.

 

