A kebelcsoda Ádám Martint hiányolja a válogatottból

A modellként, televíziós személyiségként és playmate-ként is tevékenykedő Kelemen Anna – elmondása szerint – 2018-ban függött rá a futballra, nem csoda tehát, hogy a magyar–portugál világbajnoki selejtezőről is megvan a maga véleménye. A BorsOnline-nak elmondta, „a mérkőzés óta csak ámulok, mert szerintem zseniális volt, és ez nem az a színvonal, amin a magyarok szoktak játszani. Ez egy sokkal magasabb szint volt, és mégis paliban voltunk velük.”

Kelemen Anna díjbirkózóhoz hasonlította Ádám Martint, jó értelemben

Forrás: Kelemen Anna

Külön kitért a kapuban Dibusz Dénest helyettesítő Tóth Balázsra, de megemlítette a Paksi FC 28-szoros válogatott csatárát, aki jelenleg térdműtét utáni rehabilitációját tölti, és legkorábban a tavaszi szezonban állhat a csapat rendelkezésére.