1 órája
A kebelcsoda Ádám Martint hiányolja a válogatottból
A modellként, televíziós személyiségként és playmate-ként is tevékenykedő Kelemen Anna – elmondása szerint – 2018-ban függött rá a futballra, nem csoda tehát, hogy a magyar–portugál világbajnoki selejtezőről is megvan a maga véleménye. A BorsOnline-nak elmondta, „a mérkőzés óta csak ámulok, mert szerintem zseniális volt, és ez nem az a színvonal, amin a magyarok szoktak játszani. Ez egy sokkal magasabb szint volt, és mégis paliban voltunk velük.”
Külön kitért a kapuban Dibusz Dénest helyettesítő Tóth Balázsra, de megemlítette a Paksi FC 28-szoros válogatott csatárát, aki jelenleg térdműtét utáni rehabilitációját tölti, és legkorábban a tavaszi szezonban állhat a csapat rendelkezésére.
„Ádám Martin is egy olyan karakter, akit nagyon bírok, de neki inkább egy díjbirkózóhoz hasonlít a kinézete, és ezt jó értelemben mondom, de nem néz ki úgy, mint egy focista” – ismerte be Kelemen Anna, aki hiányolja a magyar csatárt a válogatottból.