szeptember 12., péntek

Mária névnap

29°
+24
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

1 órája

A kebelcsoda Ádám Martint hiányolja a válogatottból

Címkék#Kelemen Anna#Ádám Martin#magyar válogatott

Munkatársunktól

A modellként, televíziós személyiségként és playmate-ként is tevékenykedő Kelemen Anna – elmondása szerint – 2018-ban függött rá a futballra, nem csoda tehát, hogy a magyar–portugál világbajnoki selejtezőről is megvan a maga véleménye. A BorsOnline-nak elmondta, „a mérkőzés óta csak ámulok, mert szerintem zseniális volt, és ez nem az a színvonal, amin a magyarok szoktak játszani. Ez egy sokkal magasabb szint volt, és mégis paliban voltunk velük.”

kelemen anna ádám martin magyar–portugál világbajnoki selejtező
Kelemen Anna díjbirkózóhoz hasonlította Ádám Martint, jó értelemben
Forrás: Kelemen Anna

Külön kitért a kapuban Dibusz Dénest helyettesítő Tóth Balázsra, de megemlítette a Paksi FC 28-szoros válogatott csatárát, aki jelenleg térdműtét utáni rehabilitációját tölti, és legkorábban a tavaszi szezonban állhat a csapat rendelkezésére.

„Ádám Martin is egy olyan karakter, akit nagyon bírok, de neki inkább egy díjbirkózóhoz hasonlít a kinézete, és ezt jó értelemben mondom, de nem néz ki úgy, mint egy focista” – ismerte be Kelemen Anna, aki hiányolja a magyar csatárt a válogatottból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu