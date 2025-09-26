szeptember 26., péntek

Kiki és Bebe koncertet ad Szekszárdon – érkezik az Első Emelet és a Back II Black énekese

A Szerencsejáték Zrt. országos programsorozata, a Szerencsekoncertek, szeptember huszonhetedikén, szombaton Szekszárdra látogat. Érkezik hozzánk Kiki és Bebe.

Brunner Mónika

A Szerencsejáték Zrt. és a Hatoslottó országos koncertsorozata, a Szerencsekoncertek szombaton Szekszárdra is megérkezik. Kiki és Bebe a színpadon. 

SPS_9440 Kiki Első emelet kiki és bebe
A színpadon az Első Emelet frontembere, Patkó Béla, művésznevén Kiki látható. Szombaton, a Back II Black koncert után lépnek a közönség elé a Béla király téren. Kiki és Bebe érkezik Szekszárdra Fotó: Csáki Alexandra / Peter Sipeki 

Kiki és Bebe Szekszárdon

A Béla király téren Kiki, azaz Patkó Béla, az Első Emelet frontembere, valamint Bebe, azaz Abebe Dániel, a Back II Black énekese hozza el a jó hangulatot. A különleges esemény apropója a Hatoslottó megújulása, amelyet a nemzeti lottótársaság stílusosan, zenével ünnepel. A koncert célja, hogy minden korosztály számára örömteli, ingyenes kulturális élményt nyújtson, különösen azoknak, akik szeretik az örökérvényű slágereket. A rendezvény este hat órától kezdődik, és garantáltan felpezsdíti a város életét. 

A Back II Black este hét órától lép színpadra, az Első Emelet este fél kilenctől. Bebe a funky és soul világát idézi meg a Back II Black legismertebb slágereivel, míg Kiki olyan örökzöld dalokat hoz el, mint a „Kis generáció” vagy a „Csakazértis szerelem”. A rendezvényre a belépés díjtalan, így minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők. Egy este, ahol az élő zene, a közösségi élmény és a nosztalgia találkozik, ünnep mindenki számára, aki szereti a legendás magyar előadókat. A Hatoslottó megújulásáról és a több mint nyolcvan állomásos ingyenes koncertekről és a legfontosabb tudnivalókról itt olvashat. 

5S5A1108
A fényképen a Back II Black zenekar frontembere, Abebe Dániel látható, művésznevén Bebe. Várják ők is a szekszárdiakat a szombati koncertre Fotó: Vendel Lajos

 

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
