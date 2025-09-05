szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

33°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Celebfigyelő

25 perce

Kincsvadászok: Fertőszögi Péter órákban méri a szenvedélyt

Címkék#Kincsvadászok#Fertőszögi Péter#TV2#celebfigyelő

A műtárgyszakértő elárulja: egy jól megválasztott karóra nemcsak stílus, befektetés is. Fertőszögi Péter, a Kincsvadászok sztárja az órák piacáról, történetéről és műhelytitkairól is mesél.

Brunner Mónika

A TV2 Kincsvadászok című műsorában országos ismertséget szerzett Fertőszögi Péter nemcsak a képernyőn vadássza a kincseket, hanem a valóságban is. 

a20220327_Kapolnasnyek_Halasz_Esemenykozpont_jotekonysagi_aukcio_arveres_fg_fmh (2) kincsvadászok
A Kincsvadászok műsor sztárja, Fertőszögi Péter 2022-ben egy jótékonysági aukciós árverésen  Fotó: Fehér Gábor

Fertőszögi Péter mindent elárul

A Kincsvadászok műsor hatására egyre többen szeretnék megtudni, hogy mennyit érnek a régi kincsek, ahogyan azt is, hogy vajon a nagypapa régi zsebórája vagy egy örökölt karóra milyen titkokat rejt. Hiszen az órák nemcsak az időt mutatják, hanem történeteket mesélnek, és néha egy egész vagyont is.

„Az órapiacot ma nemzetközi szinten is hatalmas érdeklődés övezi, hiszen olyan értékálló (mű)tárgyakról beszélünk, amelyek befektetésként és mindennapi használati eszközként is óriási presztízzsel bírnak” – ismerteti Fertőszögi Péter legújabb közösségi médiás posztjában.  Fertőszögi Péter művészettörténészből lett tévésztár és ma már igazi celeb a műkincspiacon, egyre több megkeresést kap, valamint a családja is már megszokta, hogy reggeltől estig kincsek után kutat. A BÁV Art Aukciósház és Galéria Senki többet, harmadszor című saját gyártású Podcast sorozatának 2024-es, órákról és ékszerekről szóló adásának második részében Szongoth Gergely ékszer- és óraszakértővel beszélget. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu