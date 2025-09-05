25 perce
Kincsvadászok: Fertőszögi Péter órákban méri a szenvedélyt
A műtárgyszakértő elárulja: egy jól megválasztott karóra nemcsak stílus, befektetés is. Fertőszögi Péter, a Kincsvadászok sztárja az órák piacáról, történetéről és műhelytitkairól is mesél.
A TV2 Kincsvadászok című műsorában országos ismertséget szerzett Fertőszögi Péter nemcsak a képernyőn vadássza a kincseket, hanem a valóságban is.
Fertőszögi Péter mindent elárul
A Kincsvadászok műsor hatására egyre többen szeretnék megtudni, hogy mennyit érnek a régi kincsek, ahogyan azt is, hogy vajon a nagypapa régi zsebórája vagy egy örökölt karóra milyen titkokat rejt. Hiszen az órák nemcsak az időt mutatják, hanem történeteket mesélnek, és néha egy egész vagyont is.
„Az órapiacot ma nemzetközi szinten is hatalmas érdeklődés övezi, hiszen olyan értékálló (mű)tárgyakról beszélünk, amelyek befektetésként és mindennapi használati eszközként is óriási presztízzsel bírnak” – ismerteti Fertőszögi Péter legújabb közösségi médiás posztjában. Fertőszögi Péter művészettörténészből lett tévésztár és ma már igazi celeb a műkincspiacon, egyre több megkeresést kap, valamint a családja is már megszokta, hogy reggeltől estig kincsek után kutat. A BÁV Art Aukciósház és Galéria Senki többet, harmadszor című saját gyártású Podcast sorozatának 2024-es, órákról és ékszerekről szóló adásának második részében Szongoth Gergely ékszer- és óraszakértővel beszélget.