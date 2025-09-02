Nemcsak szép, főzni is tud! Kóbor Léna ma este a Super TV2-n varázsolja el a vendégeit

A SuperTV2 műsorában Kóbor János lánya olyan nevekkel került egy asztalhoz, mint Fekete Miklós, Kárpáti Rebeka, Kerényi Miklós Máté és Nagy Hunor.

Kóbor János lánya, Léna ma, kedd este főz a SuperTV2 Hal a tortán című műsorában, a trónörökösök hetén. A csapatban ismert emberek gyermekei készítik az ételeket Fotó: MW

Kóbor János lánya a konyhában

A fiatal hölgy a hot! magazinnak elmesélte, hogy a főzés szeretetét édesanyjától örökölte, aki főként hagyományos ételeket, például húslevest vagy rántott húst készített, olyan fogásokat, amelyek sokaknak ismerősek és kedvesek lehetnek. Kóbor Léna nagyon szereti az édesanyja ételeit, a régi, jól bevált receptek továbbra is közel állnak a szívéhez, de közben mindig vonzotta, hogy más fogásokat is kipróbáljon. A hot! magazin, a Lénával készített beszélgetéssel, szeptember harmadikán jelenik meg és az újságárusoknál is kapható lesz. Érdemes elolvasni, ha kíváncsiak vagyunk, hogyan boldogul a konyhában a mai fiatal generáció, tisztelettel a régi hagyományok iránt.

Kóbor Léna menüjét ma kedden, este hét órától tálalja a SuperTV2-n.