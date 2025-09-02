szeptember 2., kedd

Nemcsak szép, főzni is tud! Kóbor Léna ma este a Super TV2-n varázsolja el a vendégeit

Az édesanyjától tanult főzni. Kóbor János lánya kétoldalas interjút adott a hot! magazinnak. A televízióban, a Hal a tortán című műsorban főz együtt több ismert emberrel. A menüjét a mai napon tálalja.

Brunner Mónika

A SuperTV2 műsorában Kóbor János lánya olyan nevekkel került egy asztalhoz, mint Fekete Miklós, Kárpáti Rebeka, Kerényi Miklós Máté és Nagy Hunor.

kóbor jános lánya kóbor léna hot! magazin
Kóbor János lánya, Léna ma, kedd este főz a SuperTV2 Hal a tortán című műsorában, a trónörökösök hetén. A csapatban ismert emberek gyermekei készítik az ételeket Fotó: MW

Kóbor János lánya a konyhában

A fiatal hölgy a hot! magazinnak elmesélte, hogy a főzés szeretetét édesanyjától örökölte, aki főként hagyományos ételeket, például húslevest vagy rántott húst készített, olyan fogásokat, amelyek sokaknak ismerősek és kedvesek lehetnek. Kóbor Léna nagyon szereti az édesanyja ételeit, a régi, jól bevált receptek továbbra is közel állnak a szívéhez, de közben mindig vonzotta, hogy más fogásokat is kipróbáljon. A hot! magazin, a Lénával készített beszélgetéssel, szeptember harmadikán jelenik meg és az újságárusoknál is kapható lesz. Érdemes elolvasni, ha kíváncsiak vagyunk, hogyan boldogul a konyhában a mai fiatal generáció, tisztelettel a régi hagyományok iránt. 

Kóbor Léna menüjét ma kedden, este hét órától tálalja a SuperTV2-n. 

 

