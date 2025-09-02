58 perce
Nemcsak szép, főzni is tud! Kóbor Léna ma este a Super TV2-n varázsolja el a vendégeit
Az édesanyjától tanult főzni. Kóbor János lánya kétoldalas interjút adott a hot! magazinnak. A televízióban, a Hal a tortán című műsorban főz együtt több ismert emberrel. A menüjét a mai napon tálalja.
A SuperTV2 műsorában Kóbor János lánya olyan nevekkel került egy asztalhoz, mint Fekete Miklós, Kárpáti Rebeka, Kerényi Miklós Máté és Nagy Hunor.
Kóbor János lánya a konyhában
A fiatal hölgy a hot! magazinnak elmesélte, hogy a főzés szeretetét édesanyjától örökölte, aki főként hagyományos ételeket, például húslevest vagy rántott húst készített, olyan fogásokat, amelyek sokaknak ismerősek és kedvesek lehetnek. Kóbor Léna nagyon szereti az édesanyja ételeit, a régi, jól bevált receptek továbbra is közel állnak a szívéhez, de közben mindig vonzotta, hogy más fogásokat is kipróbáljon. A hot! magazin, a Lénával készített beszélgetéssel, szeptember harmadikán jelenik meg és az újságárusoknál is kapható lesz. Érdemes elolvasni, ha kíváncsiak vagyunk, hogyan boldogul a konyhában a mai fiatal generáció, tisztelettel a régi hagyományok iránt.
Kóbor Léna menüjét ma kedden, este hét órától tálalja a SuperTV2-n.