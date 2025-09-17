Ámulat és vastaps: Kóbor Léna meghódította Szekszárdot (videóval)

Közel ötven fős stáb érkezett kedden Szekszárdra. Ők az Omega musical: Gyöngyhajú lány legendája szereplői és munkatársai, akik ma délután újra visszatérnek a városba a következő előadásra. Az előadás sztárjai: Kóbor Léna és Szabó Máté.

A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban a keddi előadás előtt adott interjút az Omega musical két főszereplője, Kóbor Léna és Szabó Máté

Fotó: BM

Kóbor Léna és Szabó Máté Szekszárdról

A keddi előadás előtt készítettünk interjút a két főszereplővel. Kóbor Léna és Szabó Máté szívesen meséltek szerepeikről. Kóbor János lánya a tizennyolc éves Krisztát alakítja.

– Én is pont annyi idős vagyok, úgyhogy pont hozzám illik ez a szerep – tette hozzá.

Szabó Máté Trombitás Frédit játssza. Szerepéről elmondta, hogy Frédi tulajdonképpen egy misztikus lény, egy kis mesebeli figura, és egy mesés történetet varázsol Kriszta köré, két felvonásban, rengeteg Omega slágerrel. Kóbor Léna elmesélte, hogy apukája révén rengeteget járt Szekszárdon, nagyon sok ismerőse és barátja él itt, így számára ez egy kedves környék. Szabó Máté pedig arról is beszélt, hogy miért nem maradtak kedd este a városban.

– A vándorszínészek élete az már csak ilyen. Lehet, hogy lett volna lehetőségünk, hogy vegyünk ki egy panziót, vagy itt aludjunk a helyszínen, de hát mindenkit a napközbeni munkája azért visszaszólít a főváros környékére. Úgyhogy igen, most lejátsszuk az előadást, visszamegyünk, mindenki alszik a saját kis ágyában, aztán holnap (ma, szerdán, a szerk.) dolgozunk egy kicsit még napközben, és jövünk vissza este játszani.

