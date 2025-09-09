szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Kóbor Léna hálás a Hal a tortán szereplésért

Címkék#Kóbor Léna#hal a tortán#2025#ősz

Az Omega együttes legendás énekesének, Kóbor Jánosnak a lánya, nemrég szerepelt a „Hal a tortán – Trónörökösök hete” című televíziós műsorban. Kóbor Léna ezért köszönetet mondott.

Brunner Mónika

Kóbor Léna a közösségi oldalán mondott köszönetet, amiért részt vehetett ebben a különleges gasztronómiai sorozatban.

Az Omega együttes legendás énekesének, Kóbor Jánosnak a lánya, nemrég szerepelt a „Hal a tortán – Trónörökösök hete” című televíziós műsorban. Kóbor Léna ezért köszönetet mondott. Fotó: Facebook/Kóbor Léna
Kóbor János lánya, Kóbor Léna a SuperTV2 Hal a tortán című műsorának díszletében Fotó: Facebook/Kóbor Léna 

Kóbor Léna köszönetet mondott

A műsorban ismert szülők gyermekei főztek egymásnak. Kóbor János lánya a műsorban a 2021-ben elhunyt apukája miatt sírva is fakadt. A Facebookon több fényképet is megosztott a kulisszák mögül, így azok is bepillantást nyerhetnek a háttérbe, akik nem látták a műsort. Látható, hogy a forgatás során barátságos légkör alakult ki a szereplők között, és talán mindannyian örömmel emlékeznek vissza a főzésekre és a közös étkezésekre. Kóbor Léna számára a szereplése szép élmény volt, amely új lehetőségeket nyitott meg előtte. Szekszárdon szeptember tizenhatodikán lép színpadra az Omega musicalben, erről itt olvashat.

Ők az ismert szülők gyerekei

A „Hal a tortán – Trónörökösök hete” szereplőinek névsora az ismert szüleikkel:

Fekete Miki
– Édesapja: Fekete László, a magyar erősember-sport ikonikus alakja

Kárpáti Rebeka
– Édesapja: R. Kárpáti Péter, színész, ismert televíziós és színházi szereplő

Kóbor Léna
– Édesapja: Kóbor János, az Omega zenekar legendás frontembere, énekes, aki 2021-ben hunyt el 

Kerényi Miklós Máté
– Édesapja: Kerényi Miklós Gábor, rendező, színházigazgató, a Budapesti Operettszínház korábbi vezetője

Nagy Hunor Attila
– Édesapja: Nagy Feró, a Beatrice zenekar frontembere, énekes, médiaszemélyiség

 


 

 

