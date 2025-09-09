Kóbor Léna hálás a Hal a tortán szereplésért

Kóbor Léna a közösségi oldalán mondott köszönetet, amiért részt vehetett ebben a különleges gasztronómiai sorozatban.

Kóbor János lánya, Kóbor Léna a SuperTV2 Hal a tortán című műsorának díszletében Fotó: Facebook/Kóbor Léna

Kóbor Léna köszönetet mondott

A műsorban ismert szülők gyermekei főztek egymásnak. Kóbor János lánya a műsorban a 2021-ben elhunyt apukája miatt sírva is fakadt. A Facebookon több fényképet is megosztott a kulisszák mögül, így azok is bepillantást nyerhetnek a háttérbe, akik nem látták a műsort. Látható, hogy a forgatás során barátságos légkör alakult ki a szereplők között, és talán mindannyian örömmel emlékeznek vissza a főzésekre és a közös étkezésekre. Kóbor Léna számára a szereplése szép élmény volt, amely új lehetőségeket nyitott meg előtte. Szekszárdon szeptember tizenhatodikán lép színpadra az Omega musicalben, erről itt olvashat.

Ők az ismert szülők gyerekei A „Hal a tortán – Trónörökösök hete” szereplőinek névsora az ismert szüleikkel: Fekete Miki

– Édesapja: Fekete László, a magyar erősember-sport ikonikus alakja Kárpáti Rebeka

– Édesapja: R. Kárpáti Péter, színész, ismert televíziós és színházi szereplő Kóbor Léna

– Édesapja: Kóbor János, az Omega zenekar legendás frontembere, énekes, aki 2021-ben hunyt el Kerényi Miklós Máté

– Édesapja: Kerényi Miklós Gábor, rendező, színházigazgató, a Budapesti Operettszínház korábbi vezetője Nagy Hunor Attila

– Édesapja: Nagy Feró, a Beatrice zenekar frontembere, énekes, médiaszemélyiség



