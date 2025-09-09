1 órája
Kóbor Léna hálás a Hal a tortán szereplésért
Az Omega együttes legendás énekesének, Kóbor Jánosnak a lánya, nemrég szerepelt a „Hal a tortán – Trónörökösök hete” című televíziós műsorban. Kóbor Léna ezért köszönetet mondott.
Kóbor Léna a közösségi oldalán mondott köszönetet, amiért részt vehetett ebben a különleges gasztronómiai sorozatban.
Kóbor Léna köszönetet mondott
A műsorban ismert szülők gyermekei főztek egymásnak. Kóbor János lánya a műsorban a 2021-ben elhunyt apukája miatt sírva is fakadt. A Facebookon több fényképet is megosztott a kulisszák mögül, így azok is bepillantást nyerhetnek a háttérbe, akik nem látták a műsort. Látható, hogy a forgatás során barátságos légkör alakult ki a szereplők között, és talán mindannyian örömmel emlékeznek vissza a főzésekre és a közös étkezésekre. Kóbor Léna számára a szereplése szép élmény volt, amely új lehetőségeket nyitott meg előtte. Szekszárdon szeptember tizenhatodikán lép színpadra az Omega musicalben, erről itt olvashat.
Ők az ismert szülők gyerekei
A „Hal a tortán – Trónörökösök hete” szereplőinek névsora az ismert szüleikkel:
Fekete Miki
– Édesapja: Fekete László, a magyar erősember-sport ikonikus alakja
Kárpáti Rebeka
– Édesapja: R. Kárpáti Péter, színész, ismert televíziós és színházi szereplő
Kóbor Léna
– Édesapja: Kóbor János, az Omega zenekar legendás frontembere, énekes, aki 2021-ben hunyt el
Kerényi Miklós Máté
– Édesapja: Kerényi Miklós Gábor, rendező, színházigazgató, a Budapesti Operettszínház korábbi vezetője
Nagy Hunor Attila
– Édesapja: Nagy Feró, a Beatrice zenekar frontembere, énekes, médiaszemélyiség