15 perce
Kóbor János lánya itt maradt – lehet, hogy te is összefutsz vele a Szüretin! (videó)
Kóbor Léna az Omega musical főszereplőjeként kedden és szerdán lépett fel a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Kóbor János lánya a szerdai előadás után Szekszárdon maradt, és akár a Szekszárdi Szüreti Napokon is találkozhatunk vele.
Kóbor János lánya, Léna az Omega musical Gyöngyhajú lány legendája című előadás egyik főszereplőjeként érkezett Szekszárdra. A produkcióval két előadást tartottak.
Kóbor János lánya Szekszárdon maradt
Kóbor Léna hírportálunknak elmesélte, hogy régen sokat járt Szekszárdra. Leginkább az Eszterbauer és Takler borászatokhoz látogatott, ahol édesapja ismerősei fogadták őt szeretettel. Ezek az emlékek ma is nagyon kedvesek számára. A TEOL kérdésére elmondta: lehetséges, hogy a Szekszárdi Szüreti Napokon is találkozhatunk vele, bár azt kedden még nem tudta pontosan, hogy meddig marad Szekszárdon. Annyi biztos, hogy szeptember tizenhetedikén, szerdán, a második fellépése után ellátogatott az Eszterbauer családhoz egy baráti beszélgetésre, akik szintén látták az előadást. Aki tehát figyelmesen jár a Szekszárdi Szüreti Napokon, akár személyesen is összefuthat Kóbor Lénával, aki nemcsak tehetséges, hanem szívélyes és közvetlen is – ahogy azt a szekszárdiak már jól tudják.
Teol.hu videó
- Világbajnok kenus és spartathlonista is rajthoz állt az ATOMfutáson – videó
- Ámulat és vastaps: Kóbor Léna meghódította Szekszárdot (videóval)
- Magyar Bianka ismerős kolléga ellen vezetheti ki Európába a Szekszárdot (videó)
- „Stramm gyerek, nehéz szülés“ – Orbán Viktor adta át Szekszárd új büszkeségét, a Sipos Márton Sportuszodát (képgaléria, videó)
- Perceken belül átadják a szekszárdi Sipos Márton Sportuszodát – Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond (videó, galéria)