Kóbor János lánya itt maradt – lehet, hogy te is összefutsz vele a Szüretin! (videó)

Kóbor Léna az Omega musical főszereplőjeként kedden és szerdán lépett fel a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Kóbor János lánya a szerdai előadás után Szekszárdon maradt, és akár a Szekszárdi Szüreti Napokon is találkozhatunk vele.

Brunner Mónika

Kóbor János lánya, Léna az Omega musical Gyöngyhajú lány legendája című előadás egyik főszereplőjeként érkezett Szekszárdra. A produkcióval két előadást tartottak. 

Kóbor János lánya az Omega musical főszereplőjeként kedden és szerdán lépett fel a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Kóbor Léna Szekszárdon maradt, és akár a Szekszárdi Szüreti Napokon is találkozhatunk vele. Fotó: BM
 Kóbor János lánya, Léna az Omega musicalben való szerdai szereplése után Szekszárdon maradt, és akár a Szekszárdi Szüreti Napokon is találkozhatunk vele
Fotó: BM

Kóbor János lánya Szekszárdon maradt 

Kóbor Léna hírportálunknak elmesélte, hogy régen sokat járt Szekszárdra. Leginkább az Eszterbauer és Takler borászatokhoz látogatott, ahol édesapja ismerősei fogadták őt szeretettel. Ezek az emlékek ma is nagyon kedvesek számára. A TEOL kérdésére elmondta: lehetséges, hogy a Szekszárdi Szüreti Napokon is találkozhatunk vele, bár azt kedden még nem tudta pontosan, hogy meddig marad Szekszárdon. Annyi biztos, hogy szeptember tizenhetedikén, szerdán, a második fellépése után ellátogatott az Eszterbauer családhoz egy baráti beszélgetésre, akik szintén látták az előadást. Aki tehát figyelmesen jár a Szekszárdi Szüreti Napokon, akár személyesen is összefuthat Kóbor Lénával, aki nemcsak tehetséges, hanem szívélyes és közvetlen is – ahogy azt a szekszárdiak már jól tudják.

 

 

