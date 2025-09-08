1 órája
M. Dobos Marianne húsz éve a képernyőn
A szekszárdi hölgy, aki húsz éve még fiatalon, kíváncsian lépett be a megyei televízió épületébe, ma pedig már elismert televíziós szakember. Ő M. Dobos Marianne, a Hír televízió arca.
M. Dobos Marianne, a Hír TV szerkesztő-műsorvezetője szeptemberben megható sorokkal emlékezett meg szekszárdi pályakezdéséről.
M. Dobos Marianne a képernyőn
A közösségi oldalán azt írja, hogy 2005-ben lépett be először a szekszárdi megyei televízió épületébe, és bár csak rövid időre tervezte, végül hivatásává vált a televíziózás.
„Köszönöm, hogy a kezdetektől velem vannak, most is támogatnak, bátorítanak. Folytatjuk, együtt!” – írta a Facebookon szeptember hatodikán. Bejegyzése alatt sokan gratuláltak neki a jubileumhoz. Marianne sokak számára ismerős, hiszen kedves lénye visszaköszön ránk a híradásokban, riportokban, közösségi eseményeknél. Számára a televíziózás nemcsak munka, hanem küldetés. Legutóbb Orbán Viktor kötcsei beszédét közvetítette élőben, ami szintén nagy szakmai feladat volt a számára. M. Dobos Marianne a divatban is értékteremtő, erről itt olvashat.