Celebfigyelő

1 órája

M. Dobos Marianne húsz éve a képernyőn

Címkék#M Dobos Marianne#Hír tévé#2025#ősz

A szekszárdi hölgy, aki húsz éve még fiatalon, kíváncsian lépett be a megyei televízió épületébe, ma pedig már elismert televíziós szakember. Ő M. Dobos Marianne, a Hír televízió arca.

Brunner Mónika

M. Dobos Marianne, a Hír TV szerkesztő-műsorvezetője szeptemberben megható sorokkal emlékezett meg szekszárdi pályakezdéséről. 

A szekszárdi hölgy, M Dobos Marianne, aki húsz éve még fiatalon, kíváncsian lépett be a megyei televízió épületébe, ma pedig már elismert televíziós szakember. Fotó: Facebook/ M Dobos Marianne
M. Dobos Marianne 20 évvel ezelőtt lépett be a szekszárdi megyei televízió épületébe Fotó: Facebook/M. Dobos Marianne

M. Dobos Marianne a képernyőn

A közösségi oldalán azt írja, hogy 2005-ben lépett be először a szekszárdi megyei televízió épületébe, és bár csak rövid időre tervezte, végül hivatásává vált a televíziózás.

„Köszönöm, hogy a kezdetektől velem vannak, most is támogatnak, bátorítanak. Folytatjuk, együtt!” – írta a Facebookon szeptember hatodikán. Bejegyzése alatt sokan gratuláltak neki a jubileumhoz. Marianne sokak számára ismerős, hiszen kedves lénye visszaköszön ránk a híradásokban, riportokban, közösségi eseményeknél. Számára a televíziózás nemcsak munka, hanem küldetés. Legutóbb Orbán Viktor kötcsei beszédét közvetítette élőben, ami szintén nagy szakmai feladat volt a számára. M. Dobos Marianne a divatban is értékteremtő, erről itt olvashat. 

 

