Celebfigyelő

3 órája

Így még nem láttad: pacallal hódítja meg a közönséget a népszerű tenor

Még a pacal is lehet sztár, ha egy tenor kanalazza. László Boldizsár paksi származású operaénekes a szegedi pacallal hódítja a közösségi médiát, és vele együtt Tolna vármegye szívét is.

Brunner Mónika

László Boldizsár országosan ismert operaénekes nemcsak a színpadon, hanem az asztalnál is tudja, mi a jó. Idén szeptemberben a pacalt élteti. 

Még a pacal is lehet sztár, ha egy tenor kanalazza! László Boldizsár paksi operaénekes egy kanálnyi pacallal hódította meg a közösségi médiát – és vele együtt Tolna vármegye szívét is. Fotó: Facebook/László Boldizsár
László Boldizsár pacalja

László Boldizsár szeptember kilencedikén fényképet tett közzé a közösségi média felületén, rövid szöveggel, amely így szól: „Kedvenc pacal menüm Szeged ikonikus helyén, a Délibáb Büfében.” Ez az egyszerű mondat sokak szívét megmelengetheti Tolna vármegyében, különösen Pakson, ahol Boldizsár pályája indult. A pacal sokaknak nemcsak étel, hanem emlék, családi ebédek, ünnepek, régi idők ízei. 

A tenor ezzel a poszttal mintha hazatért volna, nemcsak Szegedre, hanem Tolna vármegyei gyökereihez is. A fotó és a mondat üzenete egyszerű: az élet apró örömei, mint egy jó pacal, összekötnek bennünket. Aki szereti a hagyományos ízeket, az tudja, milyen fontosak ezek a pillanatok. László Boldizsár példája azt mutatja, hogy a művészet és a gasztronómia kéz a kézben járhat, bárhol és bármikor. 

 

