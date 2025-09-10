Pacal és muzsika: László Boldizsár kedvenc íze

László Boldizsár országosan ismert operaénekes nemcsak a színpadon, hanem az asztalnál is tudja, mi a jó. Idén szeptemberben a pacalt élteti.

Még a pacal is lehet sztár, ha egy tenor kanalazza. László Boldizsár paksi operaénekes és a szegedi pacal meghódítja Tolna vármegye szívét Fotó: Facebook/László Boldizsár

László Boldizsár pacalja

László Boldizsár szeptember kilencedikén fényképet tett közzé a közösségi média felületén, rövid szöveggel, amely így szól: „Kedvenc pacal menüm Szeged ikonikus helyén, a Délibáb Büfében.” Ez az egyszerű mondat sokak szívét megmelengetheti Tolna vármegyében, különösen Pakson, ahol Boldizsár pályája indult. A pacal sokaknak nemcsak étel, hanem emlék, családi ebédek, ünnepek, régi idők ízei.