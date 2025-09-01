Rubold Ödön lánya megdöbbentően hasonlít az édesapjára

Rubold Emília megszólalásig hasonlít édesapjára. Ugyanaz a tekintet, ugyanaz a finom arcvonás köszön vissza, amit Rubold Ödön rajongói évtizedek óta ismernek.

Rubold Emília színésznő és édesapja, Rubold Ödön Jászai Mari-díjas színész, a Nemzeti Színház művésze: Fotó: Facebook/MW

Rubold Ödön lánya

A hasonlóság nemcsak a szemek mélységében vagy az arccsontok ívében mutatkozik meg, hanem abban az elegáns tartásban is, amit a tolnai származású Rubold Ödönről annyian megjegyeztek. Még Emília mosolya is emlékeztet édesapjára. Ez a fajta örökség sokak szívét megmelengeti, különösen azokét, akikben mélyen benne élnek Rubold Ödön régi színpadi alakításai. A közönség joggal mondhatja a lányára: „mintha Rubold Ödön fiatalabb kiadása lenne”.