1 órája
Rubold Ödön lánya megdöbbentően hasonlít az édesapjára
A színészi tehetség a családban is tovább öröklődhet. Rubold Ödön, a sokak által ismert és szeretett színművész lánya, Rubold Emília ma már maga is színésznő.
Rubold Emília megszólalásig hasonlít édesapjára. Ugyanaz a tekintet, ugyanaz a finom arcvonás köszön vissza, amit Rubold Ödön rajongói évtizedek óta ismernek.
Rubold Ödön lánya
A hasonlóság nemcsak a szemek mélységében vagy az arccsontok ívében mutatkozik meg, hanem abban az elegáns tartásban is, amit a tolnai származású Rubold Ödönről annyian megjegyeztek. Még Emília mosolya is emlékeztet édesapjára. Ez a fajta örökség sokak szívét megmelengeti, különösen azokét, akikben mélyen benne élnek Rubold Ödön régi színpadi alakításai. A közönség joggal mondhatja a lányára: „mintha Rubold Ödön fiatalabb kiadása lenne”.
Ha a családi vonások a színpadon is tovább élnek, az igazi ajándék az idősebb generációnak, amely tagjai számára a múlt értékei különösen fontosak. Rubold Emília édesanyja Götz Anna színésznő. Rubold Ödöntől, házasságuk alatt, 1995-ben ikrei születtek, Emília és Bálint. Rubold Emíliáról többet itt olvashat.