Hazatért a sztárriporter: M. Dobos Marianne is feltűnt a szüreti napokon

A Szekszárdi Szüreti Napokon nemcsak a borok és finom ételek kaptak főszerepet, hanem a helyi kézművesek és kreatív alkotók is.

Újabb sztár volt Szekszárdon

M. Dobos Marianne pedig hazatért Szekszárdra, ahol a karrierje kezdődött. Sokak örömére feltűnt a szüreti napokon is, amely vasárnap ért véget. „Ha Szekszárdi Szüreti Napok, akkor helyi borok, ételek, kézműves termékek. Idén azonnal lecsaptam néhány új pólóra. A bor pedig ezután jön. Mert a helyi a menő. Designed by Szekszárdi Borcuccok” – írta szeptember huszonegyedikén a Facebookon.

M. Dobos Marianne mosolygós, vidám jelenléte és egyedi pólója sokak figyelmét felkelthette. A megjelenése sok mindent képviselt, például a helyi értékek szeretetét, a kreativitást és a jókedvet. A Szekszárdi Borcuccok pólóit itt tekintheti meg.