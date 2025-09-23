6 perce
Hazatért a sztárriporter: M. Dobos Marianne is feltűnt a szüreti napokon
A Szekszárdi Szüreti Napok idén is sok örömet hozott a város lakóinak. M. Dobos Marianne a Hír tévé szerkesztő-műsorvezetője igazi sztárként jelent meg Szekszárdon, a forgatagban.
M. Dobos Marianne és férje, M. Kovács Róbert Hír tévések a közelmúltban a budapesti Szépművészeti Múzeumban jártak, hogy megtekintsék a "Munkácsy- Egy világsiker története" című kiállítást. Az élményeikről M. Dobos Marianne férje számolt be a közösségi médiában.
A Szekszárdi Szüreti Napokon nemcsak a borok és finom ételek kaptak főszerepet, hanem a helyi kézművesek és kreatív alkotók is.
Újabb sztár volt Szekszárdon
M. Dobos Marianne pedig hazatért Szekszárdra, ahol a karrierje kezdődött. Sokak örömére feltűnt a szüreti napokon is, amely vasárnap ért véget. „Ha Szekszárdi Szüreti Napok, akkor helyi borok, ételek, kézműves termékek. Idén azonnal lecsaptam néhány új pólóra. A bor pedig ezután jön. Mert a helyi a menő. Designed by Szekszárdi Borcuccok” – írta szeptember huszonegyedikén a Facebookon.
M. Dobos Marianne mosolygós, vidám jelenléte és egyedi pólója sokak figyelmét felkelthette. A megjelenése sok mindent képviselt, például a helyi értékek szeretetét, a kreativitást és a jókedvet. A Szekszárdi Borcuccok pólóit itt tekintheti meg.