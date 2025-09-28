Fiatal szekszárdi színész a Pécsi Nemzeti Színházban

A közönség legközelebb október nyolcadikán találkozhat vele a Pécsi Nemzeti Színházban. A szekszárdi fiatal színész Dés László - Geszti Péter - Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk műben, a Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán létrejött színpadi darabban Áts Ferit alakítja.

A szekszárdi fiatal színész Juhász Bence örömmel jelentette be, hogy a Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött Fotó: Pécsi Nemzeti Színház

Szekszárdi fiatal színész Pécsett

Ez a szerep különösen izgalmas, hiszen Áts Feri a Vörösingesek vezére. Az előadás több alkalommal is látható lesz a Nagyszínházban: október kilencedikén, tizedikén és tizenegyedikén is. Juhász Bence egy másik darabban is szerepel. Vajda Katalin: Anconai szerelmesek 2. című zenés komédiájában Viktor Békés elvtárs fiát játssza. A történet a Balatonon, 1989 nyarán, egy SZOT üdülőben játszódik, és minden korosztály számára kellemes kikapcsolódást nyújt. Az előadások október huszonkilencedikén és harmincadikán lesznek, utóbbi zártkörű eseményként. Juhász Bence példája azt mutatja, hogy a szekszárdi fiatalok is elérhetik álmaikat, ha kitartóan dolgoznak. Érdemes figyelemmel kísérni pályafutását, hiszen még sok szép szerep várhat rá a jövőben.

Juhász Bence szekszárdi tehetségről itt olvashat. Munkásságát a Pécsi Nemzeti Színházban itt követheti nyomon.