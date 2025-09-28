7 órája
Szerencsekoncertek: remek volt a hangulat és egy rejtély is megoldódott Szekszárdon (képgalériával)
Fergeteges hangulat uralkodott Béla király téren a Szerencsejáték Zrt. országos eseményén, amelyen a hatoslottó megújulását ünneplik. A Szerencsekoncertek szervezői a Back II Black és az Első Emelet zenekarokat hozták el Szekszárdra egy ingyenes zenélésre.
A koncertsorozat második szekszárdi állomásán – két hete Mága Zoltán és vendégei jártak a Babits Mihály Kulturális Központban – előbb a Back II Black lépet színpadra, és egy régóta megválaszolatlan kérdésre is választ kaptunk: miért nem Abebe Dániel, azaz Bebe énekelt? Mint azt Csejtei Tamás basszusgitáros hírportálunknak elmondta: Bebe már közel egy évtizede nem tagja a Back II Blacknek. A Szerencsekoncertek így most a zenénél többet hozott Tolnába.
Szerencsekoncertek: Bebe nélkül is nagy siker volt
Hozzátette: a zenekar alapító énekese Somody Zoltán „Guru”, akivel 1996-ban indultak. Bebe 2000 körül csatlakozott, és több mint egy évtizedig volt a zenekarral, majd közös megegyezéssel távozott, hogy szólókarrierbe kezdjen. Azóta eltelt tíz év és vendégművészként sem szerepel velük. A szekszárdi koncerten sokak számára ez a váltás most vált világossá, hiszen a közönség még mindig gyakran Bebe nevével azonosítja a Back II Blacket – pedig a zenekar már régóta új fejezetet ír.
A zenekar tagjai – Erdélyi András gitáros, Somody Zoltán Guru énekes és Csejtei Tamás basszusgitáros – a koncert előtt videóinterjút is adtak a TEOL-nak. Arról is beszéltek, hogy a Back II Black számára a Szerencsekoncertek turné második állomása Szekszárd, a harmadik pedig Dunakeszi lesz. A szerencsejáték témája sem maradt ki a beszélgetésből. Csejtei Tamás tréfásan megjegyezte, hogy a szerencsével nem áll túl jól. Régen lottózott, de rájött, hogy teljesen felesleges pénzkiadás. Erdélyi András viszont elárulta, hogy most is lottózik, sőt egy évvel ezelőtt hármas találata volt, így ő még bízik a szerencsében.
A zenekar tagjai egyöntetűen dicsérték Szekszárdot, a város szépségét és a kiváló körülményeket. A közönség pedig hálás volt a nosztalgikus slágerekért, amelyek újra bebizonyították: a Back II Black ma is képes megmozgatni a tömegeket – még akkor is, ha már nem Bebe áll a mikrofon mögött.
Az Első Emelet is fellépett – Szekszárd volt az első állomásuk
A koncertsorozat másik sztárfellépője az Első Emelet volt, a tagok szintén interjút adtak hírportálunknak. A zenekar tagjai – Patkó Béla „Kiki” énekes, Berkes Gábor billentyűs és Szentmihályi Gábor dobos – elmondták, hogy Szekszárd az első állomásuk a Szerencsekoncertek turnén, a második pedig nekik is Dunakeszi lesz. Kiki elárulta, hogy időnként lottózik, volt már négytalálatosa a hatoslottón, és többször is hármas találata az ötösön.
Berkes Gábor hozzátette, hogy nekik inkább kettes találataik voltak, talán egyszer volt hármasuk a nyolcvanas években. Szentmihályi Gábor pedig mosolyogva megjegyezte, hogy még Las Vegasban sem próbálkozott a szerencsejátékkal – pedig már járt az amerikai világvárosban. A zenekar slágereket hozott Szekszárdra, és örömmel tértek vissza, hiszen néhány éve már jártak itt. Szentmihályi Gábor pedig nem is olyan régen, egy hónappal ezelőtt már játszott itt, így számára különösen ismerős és kedves volt a helyszín.
Tolnába már nem jönnek zenekarok
Szeptember 4. és október 19. között összesen nyolcvan településre visz hazai sztárfellépőket a Szerencsejáték Zrt., a vármegyében Szekszárd mellett korábban Dombóváron, Tamásiban és Tolnán voltak még koncertek. Mága Zoltán a vendégeivel előbb szeptember 11-én, Tamásiban (Molnár Piroska, Sümegi Eszter és Molnár Levente volt a meghívott), szeptember 12-én, Szekszárdon (Molnár Piroskával és Molnár Leventével), szeptember 19-én pedig Tolnán (Bodrogi Gyulával, Molnár Piroskával és Molnár Leventével) lépett fel. Dombóváron szeptember 6-án Nyári Alíz, Erox Martini, valamint a Cozombolis Trió szórakoztatta a közönséget.