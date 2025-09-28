Szerencsekoncertek: remek volt a hangulat és egy rejtély is megoldódott Szekszárdon (képgalériával)

A zenekar tagjai – Erdélyi András gitáros, Somody Zoltán Guru énekes és Csejtei Tamás basszusgitáros – a koncert előtt videóinterjút is adtak a TEOL-nak. Arról is beszéltek, hogy a Back II Black számára a Szerencsekoncertek turné második állomása Szekszárd, a harmadik pedig Dunakeszi lesz. A szerencsejáték témája sem maradt ki a beszélgetésből. Csejtei Tamás tréfásan megjegyezte, hogy a szerencsével nem áll túl jól. Régen lottózott, de rájött, hogy teljesen felesleges pénzkiadás. Erdélyi András viszont elárulta, hogy most is lottózik, sőt egy évvel ezelőtt hármas találata volt, így ő még bízik a szerencsében.

A zenekar tagjai egyöntetűen dicsérték Szekszárdot, a város szépségét és a kiváló körülményeket. A közönség pedig hálás volt a nosztalgikus slágerekért, amelyek újra bebizonyították: a Back II Black ma is képes megmozgatni a tömegeket – még akkor is, ha már nem Bebe áll a mikrofon mögött.

A nagy sikerű Szekszárdi Szüreti Napok után egy héttel is kitartott még a közönség lelkesedése

Fotó: Makovics Kornel

Az Első Emelet is fellépett – Szekszárd volt az első állomásuk

A koncertsorozat másik sztárfellépője az Első Emelet volt, a tagok szintén interjút adtak hírportálunknak. A zenekar tagjai – Patkó Béla „Kiki” énekes, Berkes Gábor billentyűs és Szentmihályi Gábor dobos – elmondták, hogy Szekszárd az első állomásuk a Szerencsekoncertek turnén, a második pedig nekik is Dunakeszi lesz. Kiki elárulta, hogy időnként lottózik, volt már négytalálatosa a hatoslottón, és többször is hármas találata az ötösön.